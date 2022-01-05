Kazakistan’da tansiyon düşmüyor: Halk resmi binaları ele geçirdi

Kazakistan’ın Mangıstav eyaletinde 2 Ocak 2022 tarihinde akaryakıt fiyatlarına yapılan zam nedeniyle başlayan gösteriler ülke geneline yayıldı. Almata’da sıçrayan gösteriler, ülke genelinde hükumet karşıtı protestolara dönüştü. Ülkede protestolar hükümetin istifasına rağmen devam ederken, göstericiler, kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ediyor.







Ülkenin en büyük şehri Almata (Almatı), başkent Nursultan, Aktau, Aktöbe, Atırau, Oral, Kökşetav, Karagandı, Şımkent, Janaözen, Semey, Kızılyar, Pavlodar, Beyneu’da binlerce kişi sokaklara döküldü. Büyüyen protestoların ardından, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, hükumeti görevden aldı. Başkent Nursultan, Almata, Mangıstav ve Aktav bölgelerinde OHAL ilan edildi. Göstericiler Almata Belediyesi binasını ele geçirdi, kentte bulunan eski cumhurbaşkanı sarayı ve savcılık binası ateşe verildi.





Ajanslardan ve sivil toplum temsilcilerinden elde edilen bilgilere göre, Almata polisinden yapılan açıklamada, gösteriler sırasında 120 aracın ateşe verildiği, yaklaşık 500 kişinin yaralandığını bildirildi.





CUMHURBAŞKANI TOKAYEV’DEN ÇAĞRI





Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev 5 Ocak 2022’de ulusa sesleniş konuşması yaptı. Tokayev, bugünden itibaren Kazakistan Güvenlik Konseyi başkanı olarak göreve başladığını duyurdu. Bu görevi, ülkede Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev yürütüyordu.





Tokayev, başkent Nur Sultan’da 5 Ocak 2022 saat 16:00’dan itibaren olağanüstü hal ilan edilen kararı imzaladı. Sokağa çıkma yasağı başkentte 23:00 – 07:00 saatleri arasında geçerli olacak. Olağanüstü hal 19 Ocak gece yarısına kadar yürürlükte kalacak.





GÖSTERİCİLERE KARŞI DAHA SERT ÖNLEMLER ALINACAK





Ayrıca, Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Kazakistan Halk Asamblesi Başkanlığından çekildiğini duyurdu.





Cumhurbaşkanı Tokayev ise, ülkenin çeşitli yerlerinde meydana gelen çatışmalar sonucunda kolluk kuvvetleri görevlilerinin öldürüldüğünü, bu nedenle yetkililerin bundan böyle ihlalcilere karşı mümkün olduğunca sert davranacağını vurguladı.





TÜRKİYE’DEN KAZAKİSTAN AÇIKLAMASI





Kazakistan’da hükumetin istifasıyla sonuçlanan protesto gösterilerine ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklama yayımlandı. Açıklamada, “Kazakistan’da 2-3 Ocak 2022 tarihlerinde başlayan ve bu sabah hükumetin istifasıyla sonuçlanan protesto eylemlerini yakından takip ediyoruz. Dost Kazakistan’ın istikrarına önem atfediyoruz.” ifadelerine yer verildi.





RUSYA DA AÇIKLAMA YAPTI





Moskova yönetimi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in bu yöndeki adımlarının, durumu istikrara kavuşturmayı, yasal taleplerde bulunan protestocuların mevcut sorunlarını derhal çözmeyi amaçladığı kaydedildi. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Rusya’nın stratejik ortaklık ve ittifak ilişkileri, kardeşlik ve insani ilişkileri ile bağlantılı olduğu ülkedeki durumun mümkün olan en kısa sürede normalleşmesini umuyoruz.” sözüne yer verildi. Kazakistan’daki Rusya’nın diplomatik temsilcilikleri etrafında durumun sakin olduğu bildirilen açıklamada, halihazırda ülkedeki hiçbir Rus vatandaşının zarar görmediği, gelişmelerin takip edildiği aktarıldı.