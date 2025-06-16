Samanyolu Haber /Dünya / Kazakistan’ın nükleer santralini Rus şirketi yapacak /16 Haziran 2025 11:29

Kazakistan’ın nükleer santralini Rus şirketi yapacak

Kazakistan’ın ilk nükleer santralinin inşası için Rusya devlet nükleer enerji şirketi Rosatom'un teklifi kabul edildi.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskava

Kazakistan'ın nükleer enerji sektörünün gelişiminden sorumlu komisyon, ülkenin ilk nükleer santralinin inşası için Rusya devlet nükleer enerji şirketi Rosatom'un teklifini en uygun ve avantajlı seçenek olarak değerlendirdi. 

Bu kararla birlikte Rosatom, projeyi yürütecek uluslararası konsorsiyumun lideri olarak belirlendi. Kazakistan'ın değerlendirme sürecinde Rosatom'un dışında, Çin Ulusal Nükleer Şirketi (CNNC), üçüncü sırada ise Fransız EDF ve Güney Koreli KHNP şirketleri yer aldı.

Kararın ardından Rusya'dan devlet destekli ihracat finansmanı sağlanması için çalışmalar başlatıldı.

Bölgesel Enerji İşbirliğinde Önemli Adım

Bu proje, Orta Asya'nın en gelişmiş ekonomilerinden Kazakistan'ın enerji çeşitlendirme stratejisinde dönüm noktası olarak görülüyor. Rosatom'un liderliğindeki konsorsiyum, bölgedeki nükleer enerji işbirliğinin de önemli bir örneğini teşkil edecek. 

Uzmanlar, projenin Kazakistan'ın enerji bağımsızlığı ve karbon emisyonlarını azaltma hedeflerine önemli katkı sağlayacağını belirtiyor. Santralin tam kapasiteyle faaliyete geçmesiyle Kazakistan'ın enerji üretim profilinde önemli bir dönüşüm yaşanacağı ifade ediliyor.

Rosatom'un sahip olduğu VVER reaktör teknolojisinin projede kullanılması beklenirken, bu durum Rusya'nın nükleer teknoloji ihracatındaki küresel konumunu daha da güçlendirecek. 

Projenin ayrıca Kazakistan-Rusya arasındaki ekonomik işbirliğini derinleştirmesi ve bölgedeki diğer ülkeler için örnek teşkil etmesi öngörülüyor.
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