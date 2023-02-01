Kazakistan Rusya ilişkilerinde bir geri adım daha

Samanyoluhaber.com-Moskova







Kazakistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Rusya'daki ticaret misyonunun tasfiyesine ilişkin bir belge taslağı hazırladı. Taslak belgede, "Kazakistan Cumhuriyeti Ticaret ve Entegrasyon Bakanlığı'nın ‘Kazakistan Cumhuriyeti'nin Rusya Federasyonu'ndaki Ticaret Temsilciliği’ kurumunun tasfiye edilmesi”ifadeleri yer alıyor.





Kazakistan’ın Rusya’daki ticaret temsilciliğinin tasfiye edilmesi kararının, Kazakistan Başbakanı'nın 24 Ocak tarihli yayınladığı emre binaen hazırlandığı belirtiliyor.





Rusya ve Kazakistan, Ekim 1992'de temsilcilik ofislerinin kurulmasına ilişkin bir anlaşma imzaladılar. Ancak, Kazakistan'ın ticaret temsilciliği 2009 yılında Moskova'da açıldı. Ayrıca Kazakistan’ın Kazan'da da bir temsilcilik binası var.





Ticaret Temsilciliği, Kazakistanlı ihracatçı ve distribütörlerin Rusya pazarında çalışmasına ve yabancı yatırımları Kazakistan'a çekmesine yardımcı olmaktadır.