Samanyolu Haber /Gündem / Kazakistan, Rusya'ya mal ihracatında kontrolleri sıkılaştırdı /30 Mart 2023 11:52

Kazakistan, Rusya'ya mal ihracatında kontrolleri sıkılaştırdı

Batı’nın Rusya'nın komşu ülkelerine yaptırım baskısı sonuç vermiş gibi gözüküyor.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

 Kazakistan dayanamadı ve Rusya'ya mal ihracatında kontrolleri sıkılaştırdığını duyurdu.

Bu durum Rusya ile ilişkilerde gerginliğe sebep olma potansiyeli taşıyor. Rus şirketleri şimdiden konuyu Avrasya Ekonomi Birliği'nin gündemine taşımaya hazırlanıyor.

Amerikan Dışişleri Bakanı’nın Rusya’ya yaptırımların sıkılaştırılmasını görüşmek için Türkiye, Gürcistan ve Kazakistan ziyaretleri meyvesini vermeye devam ediyor.

ABD baskısına dayanamayan ve Rusya’ya transit malların geçişini durduran Türkiye’nin ardından Kazakistan’dan da benzer bir adım geldi. Kazakistan, Rusya'ya mal ihracatında kontrolleri sıkılaştırdığını duyurdu.

Kazakistan, Rusya’ya ve diğer Avrasya Ekonomi Birliği üyesi ülkelere giden mallarda elektronik beyannameyi zorunlu kıldı.   Normalde, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi olan Rusya ve Kazakistan, mal geçişlerinde, gümrük beyannamesi düzenlenmiyor.

Ancak Kazakistan’ın 1 Nisanda uygulamaya koyacağını duyurduğu yeni gümrük kararnamesi, Kazakistan'ın Avrasya Ekonomi Birliği'ne katıldıktan sonra kaldırdığı gümrük kontrollerini kısmen geri getirmek anlamına geliyor.

Kommersant gazetesine konuşan uzmanlar yeni sistemin iki ülke arasındaki ticareti ne yönde etkileyeceği konusunda tahminde bulunmakta zorlandıklarını belirtiyor.

Rusya yaptırımlarına katılmayan eski Sovyet ülkesi Kazakistan, İngiltere ve ABD’nin baskısıyla, Rusya yaptırımlarına katılmayacaklarını ancak yaptırımların delinmesine de göz yummayacaklarını açıklamıştı.
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