Samanyolu Haber /Dünya / Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri başladı /20 Kasım 2022 17:19

Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri başladı

Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için oylama başladı ve saat 20:00'ye kadar devam edecek. Şimdiye kadar olaysız ve sakin geçtiği aktarılan seçimlerde 6 aday yarışıyor.

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Geçtiğimiz aylarda halk oylamasıyla kabul edilerek yenilenen anayasaya göre, Kazakistan cumhurbaşkanı yedi yıllık tek bir dönem için seçiliyor ve yeniden göreve aday olamıyor.

Bir adayın kazanması için seçimlerde oyların %50'den fazlasını alması gerekiyor. Adayların hiçbiri bu desteği alamazsa, seçim ikinci tura gidiyor.

Çok yönlü bir politika izlememiz gerek

Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada mevcut başkan Tokayev, "ülkesinin jeopolitik konumunu dikkate alarak çok yönlü bir politika izlemesi gerektiğini" söyledi.

Tokayev, “Jeopolitik konumu göz önünde bulundurarak, 500 milyar dolarlık ekonomimiz olduğu gerçeğini hesaba katarak, küresel şirketlerin pazarımızda faaliyet gösterdiğini göz önüne alınarak, şimdi sıkça dedikleri gibi çok yönlü bir dış politika takip etmek zorundayız" dedi.

Mevcut adaylar içinde en güçlü olarak değerlendirilen Tokayev 5 Haziran’da ülkeyi Demokrasi Referandumuna götürmüştü. Kazakistan’da kısmi demokrasiye geçiş niteliği taşıyan Anayasa değişikliği referandumundan sonuç olarak halk desteği çıkmıştı.

Kazakistan’da başkanlık seçimlerine mevcut Başkan Kasım-Jomart Tokayev, Nurlan Auesbaev (Ulusal Sosyal Demokrat Parti), Meiram Kazhyken (Kazakistan Sendikalar Topluluğu "Amanat"), Zhiguli Dayrabaev (Auyl), Karakat Abden (sosyal hizmet uzmanları ittifakı tarafından aday gösterildi), Saltanat Tursynbekova ("Kazak anneleri - gümrük yolu" derneği tarafından aday gösterildi) katılıyor.

Yaklaşık 12 milyon kayıtlı seçmen 10169 sandıkta oy kullanacak.
Seçimlerden önce yapılan kamuoyu araştırmalarında ortaya çıkan beklenti, mevcut başkan Kasım Comert Tokayev’in seçimi ilk turda kazanacağı yönünde
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