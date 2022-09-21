Kazakistan'da dinler arası diyalog kongresi

"Dünya barışı belki de Hristiyanların ve Müslümanların birlikte açları doyurmaya çalıştığı küçük kasabalarda başlar. Ortak bir amacımız var ve artık farklılıklara bakmıyoruz, acı ya da zorluk çekenler için ortak endişelerimizi fark ediyoruz."

Jo Bailey Wells

Dorking Piskoposu





'Tüm şiddet ve savaş biçimlerinin reddedilmesi gerekiyor'

Dini liderler barış çağrılarına kulak verilmesini umut ediyor





Euronews'ingöre, Başkent Astana, eylül ayında 7. Dünya Liderleri ve Geleneksel Dinler Kongresi’ne ev sahipliği yaptı. 50’den fazla ülkeden delegeler, dünyada barış ve bütünleşme çağrısında bulundu.Kazakistan Senatosu Başkan Yardımcısı Askar Şakirov, "İnsanlığın karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmek için dünya liderleri ve uluslararası örgütlerin çabaları yeterli değil. Tüm zorlukları aşmak için bir araya gelme çağrısı yapan dini liderlerin sözleri çok önemli çünkü dünyadaki insanlar üzerinde büyük bir otoriteleri var." şeklinde konuştu.Kongrede İslam, Yahudilik, Hristiyanlık ve Hinduizm’in yanı sıra diğer dünya dinleri de temsil edildi. Bu yıl Papa Francis ve El Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib seçkin konuklar arasında yer aldı.Birçok dini liderin bir arada oturduğu bir masa görüntüsü, dünyaya çeşitlilik içinde güçlü bir birlik mesajı verdi.İsrail’in Aşkenazi Baş Hahamı David Baruch Lau, "Olan şu ki burada birlikte oturuyoruz, konuşuyoruz ve dünyadaki sorunlara kavgalarla, savaşlarla değil, birlikte oturup konuşarak çözüm bulunabileceğini anlıyoruz." dedi.Çatışma ve trajedilerle paramparça olan dünyaya uzlaşma ve barış dilini yeniden göstermek ve düşmanlıkları yok etmeye yardımcı olmak için dini ön plana çıkarmak Kongre’nin amaçları arasında yer alıyor.Katılımcılardan, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos, "Birbirine düşman olan bloklara bölünmüş dünyaya alternatif mükemmel bir platform. Medeniyet anlayış ve saygı köprüleri kurmak istiyor. Bugün hepimizin bir olduğu anlayışı her zamankinden daha önemli." ifadelerini kullandı.Kongrenin sonuç bildirgesi, dünya liderlerine dünyanın istikrarsızlaşmasına neden olan tüm saldırgan ve yıkıcı söylemleri terk etme ve dünyanın dört bir yanındaki çatışma ve katliamları durdurma çağrısı yapıyor.Bildirgede, aşırılığın, radikalizmin, terörizmin, diğer tüm şiddet ve savaş biçimlerinin gerçek dinle hiçbir ilgisi olmadığı ve reddedilmesi gerektiği söyleniyor.Kafkasya bölgesinin başmüftüsü Şeyhülislam Hacı Allahşükür Paşazade konuya ilişkin, "Bazı siyasi çevrelerin dini, amaçlarına ulaşmak için bir araç olarak kullandığını üzülerek belirtmek gerekir. Dahası bugün düşmanlık ve savaş çağrısı yapan bazı dini şahsiyetleri de görebiliyoruz. Elbette bunlar da bilinmeli ve görülmeli. Ve bununla birlikte savaşmalıyız." şeklinde konuştu.Kongre’nin katılımcıları Kazakistan’ın başkentinde yer alan yeni Barış ve Uyum Parkı’nda ağaç dikimi yaptı. Dinler arası diyaloğun büyümesi ve meyve vermesi, dünyadaki farklı toplulukların birlik içinde olması ve insanların barış adına yapılan çabalara katılmaya teşvik edilmesi için bu tören bir umut sembolü oldu.Anglikan Kilisesi'nin Kongre'deki özel temsilcisi Dorking Piskoposu Jo Bailey Wells, dünya barışı için atılacak adımların yerel ölçekte başladığını söylüyor: "Belki de Hristiyanların ve Müslümanların birlikte açları doyurmaya çalıştığı küçük kasabalarda başlar. Ortak bir amacımız var ve artık farklılıklara bakmıyoruz, acı ya da zorluk çekenler için ortak endişelerimizi fark ediyoruz."Kongre katılımcıları, tüm dünya dinlerince paylaşılan insanlığın ortak değerlerine dayalı küresel diyalog, uzlaşma ve barış çağrılarına dünya çapında kulak verilmesini umuyor.