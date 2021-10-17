Samanyolu Haber /Gündem / Kazakistan'da hafif motorlu uçak kalkış sırasında düştü /17 Ekim 2021 18:44

Kazakistan'da hafif motorlu uçak kalkış sırasında düştü

Kazakistan'ın Almatı eyaleti bölgesinde yer alan Balkaş Gölü'nün güneyinde özel sefer yapan Cessna 182 tipi hafif motorlu uçağın kalkış sırasında düştüğü bildirildi.

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Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığından yapılan açıklamada, Balkaş Gölü'nün güneyinde özel sefer yapan Cessna 182 tipi hafif motorlu uçağın kalkış sırasında düştüğü belirtildi. Yerel saatle 11.15'te meydana gelen kazada uçakta bir mürettebat ile bir yolcunun bulunduğu belirtildi.


UÇAK KULLANILMAZ HALE GELDİ
Cessna 182 tipi hafif motorlu uçağın özel sefer yapmak için havalandığı sırada düştüğü aktarılan açıklamada, olayda yaralan veya ölen olmadığı, uçağın ise tamamen kullanılamaz hale geldiği kaydedildi
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