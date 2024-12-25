Kazakistan'da yolcu uçağı düştü

Azerbaycan'dan Rusya'ya giden bir yolcu uçağı Kazakistan'ın Aktau kentine düştüğü duyuruldu. Yolcu uçağında 67 yolcu ve 5 kişilik mürettebat olduğu aktarıldı.





Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı 52 personel ve 11 araç olay yerine giderken yangın söndürme çalışmalarının başladığı belirtildi.





DÜŞMEDEN ÖNCE ACİL YARDIM SİNYALİ VERDİ

Halktv'te yer alan bilgilere göre Kazak yetkililer uçak düşmeden önce acil yardım sinyali verildiğini ifade etti.





Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kazada kurtulanlar olduğu belirtildi.





72 yolculu uçaktan 6 kişinin kurtulduğu belirtildi.





Dış basında uçağın düşüşü şu ifadelerle anlatıldı:





Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçağın Kazakistan'ın Aktau kentinde düştüğü yerden ilk görüntüler ortaya çıktı.





Uçağın Bakü'den Grozni'ye gittiği ve facia yaşanmadan önce acil iniş istediği bildirildi.