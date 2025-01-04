Kazakistan'da zincirleme trafik kazası: 95 araç çarpıştı

Kazakistan'da kötü hava koşulları nedeniyle sürücülerin hız sınırına ve mesafeye uymaması nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 95 araç hasar gördü.



Kazakistan Ulusal Karayolları İşletme Şirketi (KazAvtoJol), kazanın yerel saatle 13.28'de Astana-Petropavl karayolunda meydana geldiğini açıkladı.



Yoğun kar yağışının etkili olduğu yolda, Şuçinsk istikametine doğru ilerleyen bazı sürücülerin hız sınırını aşması sebebiyle meydana gelen kazada 95 araç hasar gördü.



Kazada ölen ve yaralanan olmadı.???????