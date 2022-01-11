Samanyolu Haber /Gündem / Kazakistan'daki yabancı barış gücü askerleri 10 gün içinde ülkeden ayrılacak /11 Ocak 2022 11:45

Kazakistan'daki yabancı barış gücü askerleri 10 gün içinde ülkeden ayrılacak

Kazakistan lideri Tokayev, yabancı barış gücü askerlerinin 10 gün içinde ülkeden ayrılacağını açıkladı

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya liderliğindeki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün barış gücü askerlerinin iki gün içinde ülkesinden ayrılmaya başlayacağını açıkladı. Tokayev, çekilme işleminin 10 gün içinde tamamlanacağını söyledi.

Telekonferans yöntemiyle bakanlara ve milletvekillerine hitap eden Tokayev, "Barış gücü, temel görevini başarıyla tamamlamıştır" dedi.

Daha önce ülkede geçen hafta düzenlenen protesto gösterileri için "yabancıların eğittiği teröristlerin darbe girişimi" diyen Tokayev, hükümete, madencilik sektöründen daha fazla vergi alınması taliamatı verdi.

Tokayev, bu sektörün son dönemde yüksek kâr marjıyla çalıştığını söyledi. 
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