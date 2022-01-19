Kazakistan'dan kaçırılıp 108 gün işkence edilmişti, şimdi de cezaevinde hastalandı

Hakan Fidan’ın başında olduğu Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından 2017’de Kazakistan’tan kaçırılarak Türkiye’ye getirilen ve Ankara’da bir konteynırın içinde 108 gün işkence gören Zabit Kişi cezaevinde hastalandı.







Karaciğerinde lezyon tespit edildiğini, buna rağmen aylardır hastaneye götürülmediğini belirten Zabit Kişi, çok ciddi bir hastalığının olduğunu ifade etti. Cezaevi yönetimi tarafından kendi isteğiyle hastaneye gitmediğine dair dilekçe yazması için zorlandığını vurgulayan Kişi, kemik ağrılarının en güçlü ağrı kesiciyle bile geçmediğini söyledi.





HDP Kocaeli Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu‘na gördüğü işkenceleri daha önce gönderdiği mektuplarda anlatan Zabit Kişi, bu kez cezaevinde maruz kaldığı hak ihlallerini yazdı.





Gergerlioğlu’nun Twitter hesabından paylaştığı mesajda Zabit Kişi şöyle dedi: “Çok ciddi hastalığım var, karaciğerde lezyon var ve aylardır sevkimde gecikmeler var. Kasım, Aralık ayında hastaneye gitmem gerekirken götürülmedim. ‘Kendi isteğimle gitmedim dilekçesi yaz’ diyorlar. En güçlü ağrı kesiciyle bile kemik ağrılarım geçmiyor.”





Zabit Kişi’nin işkence gördükten sonraki hali, cezaevinde çekilen fotoğraflarına yansımıştı.















Zabit Kişi, Hizmet Hareketi soruşturmaları kapsamında 30 Ekim 2017’de Kazakistan’dan kaçırılarak Türkiye’ye getirildi ve 108 gün kayıt dışı gözaltında tutuldu. Bu süreçte ailesine ve avukatlarına hiçbir bilgi verilmedi. Tüm başvurulara rağmen devlet, Zabit Kişi’nin elinde bulunduğunu kabul etmedi.





Ailesinin Kazakistan nezdinde yaptığı girişimle Kazakistan İstihbarat Başkanlığı, Zabit Kişi’nin MİT personeline teslim edildiğini ve 30 Eylül 2017’de, THY’nin TT-4010 sefer sayılı 23.32 Almatı-Ankara uçağı ile Türkiye’ye gönderildiği bilgisini içeren resmi bir belge verdi. Böylece Zabit Kişi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi makamlarının elinde bulunduğu kesinleşti.





Ailesi 108 gün boyunca Zabit Kişi’ye ulaşmaya çalıştı. 108 günün ardından Zabit Kişi, 30 kilo kaybetmiş ve vücudunda işkence izleriyle Ankara Adliyesi’nde ortaya çıktı. Kişi’nin 108 gün içinde nasıl değiştiği fotoğraflarına yansımıştı. Dava sonucunda 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.