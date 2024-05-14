Kazan’da “Rusya-İslam Dünyası” ekonomi forumu başladı

Bu yıl 15’incisi düzenlenen forum, Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri arasındaki ticari, ekonomik, bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesine yönelik bir platform olarak öne çıkıyor.





Bu ülkeler arasında Mısır, Endonezya, Kazakistan, Libya, Malezya, Suudi Arabistan, Senegal, Türkmenistan ve Özbekistan da yer alıyor.

Forumda 12 farklı alanda 125 tematik oturum düzenlenecek. Organizasyon komitesine Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Marat Khusnullin başkanlık ediyor.





Uluslararası ekonomi forumu 14-19 Mayıs tarihleri arasında Kazan Expo Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Forumun ana teması “Güven ve İşbirliği” olacak.





12 tematik alanın ele alınacağı forumda uluslararası işbirliği, ekonomi, turizm, işletme, bilim ve teknoloji, İslami finans ve yatırım, spor, helal sanayi ve diğer benzer konular uzmanlarla görüşülecek. Programda Rusya bölgelerinden, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinden ve diğer ülkelerden uzmanların katılımıyla 125 tematik oturum yer alıyor.