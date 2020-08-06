Kazan fokurduyor, Erdoğan ailesi bile...

"Belli ki bir grup içten içe (Cumhurbaşkanı) Erdoğan ve ekibine kızıyor. İstanbul Sözleşmesi tartışması onlar için tam fırsat oldu." diyen gazeteci Mehmet Tezkan, Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki bölünmeyi şöyle aktardı: "AKP’de ses seda çıkmıyor. Kim neyi savunuyor, kim neye karşı, belli değil. AKP saflarında herkes Erdoğan’ın iki dudağı arasından dökülecek sözlere bakıyor."





Niçin AKP değil, AKP kazanı dediğine de açıklık getiren Tezkan, "AKP’ye destek verenler, kendilerini AKP’yi yönetenlerden çok AKP’li görenleri de kastettim. İşte o kesimden dumanlar çıkıyor. Tam kaynama hâli yok, fakat fokurdamanın sesi duyuluyor." ifadelerini kullandı.





"HASTANELER DOLMUŞ TAŞMIŞ UMURLARINDA DEĞİL"





Tezkan bugün T24'te yayımlanan makalesinde, "Tabii hiçbiri çıkıp, ekonomi iyi gitmiyor, demiyor. İşsizlik onları ilgilendirmiyor, doların yedi lirayı bulması umurlarında olmuyor, enflasyonu dert etmiyorlar. Korona ile mücadeledeki başarısızlık bile gündemlerinde değil. Hastaneler dolmuş taşmış, yoğun bakım bölümlerinde yatak kalmamış, iktidar umursamaz davranıyormuş, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı sayılar gerçekle bağdaşmıyormuş, sahaya uymuyormuş dertleri değil."





AKP içinde bir grubun içten içe Erdoğan ve ekibine kızdığını belirten Tezkan, "İstanbul Sözleşmesi tartışması onlar için tam fırsat oldu. İstanbul Sözleşmesi'ni destekleyenlerle karşı çıkanlar resmen birbirine girdi. Sözleşme yeni değil, 9 yıllık. 9 yıl susanların bir anda aklına geldi. Veya akıllarına getirildi." değerlendirmesinde bulundu.





FİTİLİ NUMAN KURTULMUŞ ATEŞLEMİŞTİ





AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un; "Halkımızda İstanbul Sözleşmesi konusunda büyük bir beklenti varken biz buna bigâne kalmayız. Nasıl usulü yerine getirerek bu sözleşme imzalanmışsa, aynı şekilde usulü de yerine getirilerek bu sözleşmeden çıkılır." sözleri tartışmayı başlatmıştı.





Tezkan, Kurtulmuş’un esas meseleleri perdelemek niyetiyle olta attığını dile getirerek şunları ifade etti: "Ancak attığı oltaya kendi tabanları yakalandı. Karnıyarık gibi ortadan ikiye bölündüler. Sözleşme'yi destekleyenler. Sözleşme'ye karşı çıkanlar, Ankara’nın imzasını çekmesini isteyenler."





ERDOĞAN AİLESİ BİLE BÖLÜNMEDEN NASİBİNİ ALDI





Tezkan şöyle devam etti: "Baksanıza, Erdoğan ailesi bile bölünmeden nasibini aldı. Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğu KADEM sözleşmeyi desteklerken, Bilal Erdoğan ile Esra Erdoğan Albayrak’ın mütevelli heyetinde olduğu TÜGVA sözleşmeden çekilmeyi savundu."





"AKP kazanının fokurdadığı belli." diyen Tezkan makaleye şu satırlarla nokta koydu: "Küçük bir not daha doğrusu satır arasına sıkışan önemli bilgi: AB ile ilişkileri donduran da Erdoğanmış! 'Manyak mısın?' hitaplarına rağmen. Bunu da öğrenmiş olduk."