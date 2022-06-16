"Kazanmak dışında ihtimal yok, seçim öncesi seçimi kazanacağız"

Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda kürsüye çıktı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “23 milyon üye hedefi ile yolumuza devam edeceğiz. Bununla ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Bu oy aynı zamanda üye üye üye. Seçim öncesi seçimi kazanacağız.” diyen Erdoğan’ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:







"Telefonuna ulaşılamayan AK Parti yönetici olamaz. İnsanlarla gönülden gönüle muhabbet kurmayan kişi AK Parti’yi temsil edemez. Ülkesine, şehrine ve partisine hizmet etmek için gece gündüz durmayan AK Parti’de olamaz.





Milli iradenin muhafızı olan AK Parti’nin kaderiyle milletin kaderi etle tırnak gibi iç içe geçmiştir. Hiçbir şahsi menfaat hesabı, hiçbir kapris bu ilmi vizyonun önüne geçemez.





Darbecilerin gücü yetmeyen bu partiye kendi içinden yaralayacak kimseye eyvallah etmeyiz. AK Parti teşkilatlarındaki her bir kardeşimin sorumluluğuna bu gözle bakmasını istiyorum.





Kazanmak dışında ihtimali olmayan bir seçime daha hazırlanıyoruz. 23 milyon üye hedefi ile yolumuza devam edeceğiz. Bununla ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Bu oy aynı zamanda üye üye üye. Seçim öncesi seçimi kazanacağız. Bu bizim için zor bir şey değil."