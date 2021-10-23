Samanyolu Haber /Dünya / Kazara görüntü yönetmenini öldüren ABD'li aktör Baldwin’den ilk açıklama /23 Ekim 2021 09:20

Kazara görüntü yönetmenini öldüren ABD'li aktör Baldwin’den ilk açıklama

ABD’de "Rust" filminin setinde kullandığı kurusıkı silahla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan ABD'li oyuncu Alec Baldwin, film setinde yaşanan trajedi nedeniyle kalbinin kırık olduğunu söyledi.

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ABD'de "Rust" filminin çekimleri sırasında ünlü oyuncu Alec Baldwin'in elindeki kurusıkı silahın ateş alması sonucu 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetmiş, filmin yönetmeni Joel Souza da yaralanmıştı. ABD’li film yıldızı Baldwin olay sonrası sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, film çekimlerinde kullandığı silahla istemeden neden olduğu trajedi nedeniyle “büyük kalp kırıklığı" yaşadığını ifade etti.

Hutchins’in eşi, oğulları ve onu tanıyan, seven herkes adına derin üzüntü içinde olduğunu vurgulayan Baldwin, olaya ilişkin soruşturmada kolluk kuvvetleriyle tam iş birliği yaptığını belirtti.

Baldwin, Hutchins’in eşiyle de temas halinde olduğu ve destek teklif ettiğinin altını çizerek, "Eş, anne ve çok takdir edilen meslektaşımız Halyna Hutchins'in hayatını kaybetmesine neden olan trajik kazayla ilgili yaşadığım şok ve üzüntüyü ifade edecek hiçbir kelime yok" dedi.
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