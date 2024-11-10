Kazdağları’na ‘Cengiz’ hançeri: 1 milyon ağaç kesilecek

Çanakkale Bayramiç’te devam eden yargı sürecine rağmen Cengiz Holding, Truva Maden projesi için binlerce ağacı kesiyor. KARAR’a konuşan CHP milletvekili Özgür Ceylan “Yaşanacak orman katliamı dışında proje, çok büyük riskler taşıyor. 3 köyün haritadan tamamen silinmesi söz konusu” dedi.





Kazdağları’nın eteklerindeki Çanakkale Bayramiç’te, eşsiz tabiat mirası madenle yok olma riski altında. Cengiz Holding, 2019 yılında Kanadalı Liberty Gold’dan devraldığı Halilağa Bakır Madeni projesinde çalışmalarını hızlandırdı. Holdingin yan kuruluşu Truva Maden, bölgede altın ve bakır madeni çıkarma amacıyla ormanlık alanlarda ağaç kesimine devam ediyor.





Geçtiğimiz yıllarda alınan “ÇED olumlu” kararı, bilirkişi raporuyla çevre tahribatı yaratacağı belirtilerek “olumsuz”a dönüşmüştü. Danıştay’a taşınan proje, itiraz hakkı kapalı tutularak iptal edilmişti. Ancak proje Cengiz Holding tarafından revize edildi, rapor değiştirildi ve yeni bir projeyle “ÇED Olumlu” kararı alındı.





Çevre aktivistleri, projeye karşı yeniden dava açtı. Bilirkişi raporu beklenmesine rağmen 11 gündür ağaç kesimi sürüyor.





Yöre halkı ve doğa savunucuları ağaç kesimini protesto etmek amacıyla dün alana girdi ve ‘Kazdağları’nı terk et Cengiz’ sloganları attı.





CHP'Lİ CEYLAN: KÖYLER TAMAMEN HARİTADAN SİLİNECEK

En az 7 orman köyünü etkileyen ve yaklaşık 1 milyon ağacın kesileceği madene ilişkin KARAR’a konuşan CHP milletvekili Özgür Ceylan “Çanakkale, ülkemizde orman kaybının en çok yaşandığı 2. şehir. Projede; Yanıklar, Hacıbekirler, Halilağa, Muratlar, Osmaniye, Yaylacık ve Söğütgediği ilk etapta etkilenecek yedi köyümüz. Halilağa, Hacıbekirler ve Muratlar’ın haritadan tamamen silinmesi söz konusu. Yaşanacak orman katliamı dışında proje, çok büyük riskler taşıyor. Cevher içermeyen atıklar, pasa dağları halinde yığılacak ve asit maden drenajı oluşturulacak. Proje kapsamında zenginleştirme yapılacak ve atıklar da çok büyük boyuttaki atık barajına konulacak. Atık barajı Hacıbekirler köyü merkezine yalnızca 730 metre, köy sınırına ise 400 metre mesafede. Köylülerin etkilenmemesi mümkün değil” dedi.





'1 MİLYON ÇAM AĞACI YOK EDİLECEK'

Kuzey Ormanları Savunması gönüllüsü Tülin Çelik “Yerel halk, Mühendisler Odası, Ziraat Odası, TEMA ile ortak 3 ayrı dava açıp kazanmamıza rağmen hukuksuz verilen işletme izni ile Kazdağları’nda 1 milyon çam ağacı yok edilmeye başlandı” ifadelerini kullandı.





'KAZDAĞLARI GERİ DÖNÜLEMEZ ŞEKİLDE TAHRİP OLDU'

KOS Sözcüsü Avukat Esma Çağlak ise, şunları kaydetti: “Altın madenciliği, orman alanlarını yok eden, çevreyi ciddi şekilde kirleten ve su kaynaklarını tahrip eden bir süreç. Son yıllarda Akbelen ve Kazdağları’ndaki mevcut ekosistemler, geri dönülemez şekilde tahrip oldu. Köylülerimizin başlattığı nöbet, yalnızca topraklarını korumak için verdikleri bir direniş değil, tüm Türkiye’nin orman varlıklarının savunuşudur.”