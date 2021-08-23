Samanyolu Haber /Gündem / Kazdağları'ndaki yangını söndürmeye giden gönüllüye ayı saldırdı /23 Ağustos 2021 21:53

Kazdağları'ndaki yangını söndürmeye giden gönüllüye ayı saldırdı

Kazdağları'nın Balıkesir’in Edremit ilçesi bölgesinde çıkan orman yangınına gönüllü olarak müdahale etmek isteyen kişinin ayı saldırısına uğradığı belirtildi.

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Balıkesir’in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nin üst kısmındaki vadide çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına bazı vatandaşlar da gönüllü olarak katıldı. Söndürme çalışmalarına destek vermek için Kazdağı Milli Parkı'na çıkan eğitimli yangın gönüllüsü Özkan Kaya (28), yangın ve duman nedeniyle paniklediği tahmin edilen bir ayının saldırısına uğradı.

Kaya’yı, göğüs ve bacak bölgesinden yaralayan ayı daha sonra kaçtı.

Durumu fark eden orman işçileri ilk yardım ekiplerini aradı. Orman işçileri ambulansın geldiği noktaya kadar Özkan Kaya'yı taşıdı. Ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alınan Kaya’nın vucudunda derin yarıklar ve kırıklar olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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