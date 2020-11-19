Samanyolu Haber /Gündem / "Kazığa oturturum lafını tehdit olarak algılamamak lazım" /19 Kasım 2020 11:47

"Kazığa oturturum lafını tehdit olarak algılamamak lazım"

Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya AKP'li Mehmet Metiner'den destek geldi.

'Kazığa oturturum lafını tehdit olarak algılamamak lazım'

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı’yı savunarak; ''Kazığa oturturum lafını belki... Hangi anlamda kullanıyor bakmak lazım, bunu bir tehdit olarak algılamamak lazım" ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge'ye konuk olan AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner'in açıklamaları şöyle oldu:

 ''Ben tam olarak Alaattin Çakıcı’nın ne dediğini bilmiyorum ama gıyaben tanıdığım bildiğim Alaattin Çakıcı özü sözü bir. Mert, delikanlı bir adam'' 

"Ülkücü şehidin oğlu"

Metiner, ''Kılıçdaroğlu'nun tartışma açması doğru değildir. Sayın Bahçeli'nin verdiği cevap bence Türk milliyetçisi bir dava liderine yakışan bir cevaptır. Çünkü bir ülkücü şehidin oğlundan bahsediyoruz'' şeklinde konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Kazığa oturturum lafını tehdit olarak algılamamak lazım" Sonraki Haber >>

'Kazığa oturturum lafını tehdit olarak algılamamak lazım'

'Kazığa oturturum lafını tehdit olarak algılamamak lazım'

İlginç HES kodu tepkisi

İlginç HES kodu tepkisi

Bakan "korona bundan geçmez" dedi, canlı yayında çiğ balık yedi

Bakan

Babacan: Gezi Parkı davasında davacı, müdahil ya da mağdur değilim

Babacan: Gezi Parkı davasında davacı, müdahil ya da mağdur değilim

Kılıçdaroğlu'ndan hakaret ve tehdide dolaylı cevap

Kılıçdaroğlu'ndan hakaret ve tehdide dolaylı cevap

Gurbetçiye göre Almanya battı, Türkiye'dekiler nankör

Gurbetçiye göre Almanya battı, Türkiye'dekiler nankör

Kimlere karşı reforma yapılacak?

Kimlere karşı reforma yapılacak?

Abdullah Aymaz: Siz zannediyor musunuz ki diğerlerini rahat bırakacaklar

Abdullah Aymaz: Siz zannediyor musunuz ki diğerlerini rahat bırakacaklar

Kendisini tutuklayan hakim ve savcıları isim isim saydı

Kendisini tutuklayan hakim ve savcıları isim isim saydı

Felaketin eşiğinden dönüldü

Felaketin eşiğinden dönüldü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:53:10