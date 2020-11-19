'Kazığa oturturum lafını tehdit olarak algılamamak lazım'

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı’yı savunarak; ''Kazığa oturturum lafını belki... Hangi anlamda kullanıyor bakmak lazım, bunu bir tehdit olarak algılamamak lazım" ifadelerini kullandı.







Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge'ye konuk olan AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner'in açıklamaları şöyle oldu:





''Ben tam olarak Alaattin Çakıcı’nın ne dediğini bilmiyorum ama gıyaben tanıdığım bildiğim Alaattin Çakıcı özü sözü bir. Mert, delikanlı bir adam''





"Ülkücü şehidin oğlu"





Metiner, ''Kılıçdaroğlu'nun tartışma açması doğru değildir. Sayın Bahçeli'nin verdiği cevap bence Türk milliyetçisi bir dava liderine yakışan bir cevaptır. Çünkü bir ülkücü şehidin oğlundan bahsediyoruz'' şeklinde konuştu.