Kazım Güleçyüz’e hapis cezası: 28 Şubat’ı fersah fersah geride bırakan hukuksuzluklar yaşanıyor

Kazım Güleçyüz, “28 Şubat sürecinde de benzer yargılamalardan geçtik. Aynı şekilde ceza aldık. Ancak bugün bir çok uygulamaya baktığımızda 28 Şubat’ı fersah fersah gerilerde bırakan hukuksuzluklar yaşanıyor.” şeklinde yorumladı.

Kazım Güleçyüz, mahkemenin kararını yayınladığı kısa videoyla değerlendirdi. İlk olarak savcının mütalaasına karşı verdikleri savunmaya değindi. Kazım Güleçyüz’ün açıklamasından satır başları şöyle:

SANKİ HİÇ SAVUNMA YAPMAMIŞIZ GİBİ!

“Esas hakkındaki mütalaadaki suçlamalar, daha önce mahkeme tarafından iade edilen iddianamelerdeki iddiaların takrarından ibaret. Oysa bu iddiaların tamamı tarafımızca mahkemelerde çürütüldü. Bunlar hiç dikkate alınmamış mütalaada. Sanki hiç savunma yapmamışız gibi… Tweet, haber ve yazılarımızdan örgüt propagandası sonucu çıkarmak hukuk, adalet ve vicdan ölçüleriyle bağdaşmaz. Bize yöneltilen suçlamalara bağlamından koparılarak dayanak gösterilen tweet, yazı, haber ve karikatürlerin hiç birinde örgüt propagandası suçunun temel unsuru olan şiddete çağrı, teşvik ve tahrik eylemi de söz konusu değildir.”

HER DURUŞMADA HEYET DEĞİŞTİ

“Bu karar vicdanlarda makes bulmayan bir karardır. Üç duruşmaya girdim ve her duruşmada farklı heyetlerle muhatap olduk. Ceza hukukunun temel prensibidir; devam eden davalarda heyet değiştirilmez. Bir heyetin önündeki dosyaya vakıf olabilmesi için süreklilik arz etmesi lazım.”





‘TALİMATLARI VERDİK’ DİYORLAR

“Türkiye’nin yargı noktasında yaşadığı sıkıntılar malum. En son Metin İyidil kararı çok tartışıldı. Cumhurbaşkanı konuştu ve ‘gerekli talimatları verdik’ dedi. Yargının konusu olan bir kararda başka birinin ‘talimat’ vermesi anayasaya aykırıdır. Hiç bir makam mahkemelere talimat veremez, telkinde bulunamaz. Böyle bir ortamda böyle bir kararın çıkmasına da çok şaşırmamak lazım.”





28 ŞUBAT SÜRECİNDE DE AYNI ŞEKİLDE YARGILANDIM

“28 Şubat sürecinde de benzer yargılamalardan geçtik. Aynı şekilde ceza aldık. Şimdi güya demokrasiden bahsettiğimiz bir dönem. Ancak bir çok uygulamaya baktığımızda da 28 Şubat’ı çok çok gerilerde bırakan, fersah fersah gerilerde bırakan hukuksuzluklar yaşanıyor. Ama teslim olmayacağız. Hukuk içinde mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Gerekirse AİHM’ne kadar gideceğiz. Bu kararlılığa sahibiz. Hakkın er ya da geç yerini bulacağından eminiz.”