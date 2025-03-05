Kazım Güleçyüz’e ‘taziye mesajı’ndan hapis cezası

Hocaefendi’nin vefatı sonrası X platformunda yaptığı paylaşımı gerekçe gösterilerek tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan eski Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz’e 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.



Fethullah Gülen Hocaefendi’nin vefatının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gerekçe gösterilerek 23 Ekim’de tutuklanan Yeni Asya gazetesinin eski Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz ve diğer üç kişi “örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında serbest bırakılmıştı. 57 gün cezaevinde kalan Güleçyüz’e 1 yıl 3 hapis cezası verildi. Cezanın hükmünün açıklanmasını geriye bırakan mahkeme, Güleçyüz’e 5 yıl denetim getirdi.



Kararı sosyal medya hesabından duyuran Güleçyüz, “Taziye davasında karar: 1 yıl 3 ay hapis, ama hükmün açıklanması geri bırakıldı; 5 yıllık denetim süresinde yeni “suç” işlemezsek hüküm kalkacak, aksi halde açıklanacak. Sonuç: Gözdağı niteliğinde “hükümsüz” bir karar. İtiraz edeceğiz. İnanıyoruz ki, hak yine yerini bulacak.” dedi.



Güleçyüz, mahkemedeki savunmasında, “Ölen kişiye rahmetli demek inanç ve kültürümüzde vardır. Bu ceza yaptırımı olmamalıdır. Düşmanımız bile olsa, en ağır suçlamalarla yargılansa bile kişi ölünce hakkındaki tüm yargılamalar kapanır, suçlamalar düşer. 12 Eylül darbesinin aktörlerinden ve daha sonra hakkında dava açılan Kenan Evren öldüğünde Genelkurmay başsağlığı yayımlamıştı. Dört cümlelik taziye sürecinde böyle bir suçlama çıkarmanın hukuki bir izahı yoktur. Propaganda suçunun unsurları oluşmamıştır” ifadesini kullanmıştı.