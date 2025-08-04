Samanyolu Haber /Gündem / Kazım Güleçyüz Yeni Asya Gazetesi'ndeki yazılarına devam ediyor /04 Ağustos 2025 20:53

Kazım Güleçyüz Yeni Asya Gazetesi'ndeki yazılarına devam ediyor

Yeni Asya Gazetesi’nin eski Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz, hakkında çıkan iddialara cevap verdi.

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Yeni Asya Gazetesi’nin eski Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz, AKP yanlısı Aydınlık ve Oda TV gibi yayın organlarınca köpürtülen ve sosyal medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “iftira” olarak nitelendirdi. “Kem söz sahibine aittir” diyen Güleçyüz, ilgili yayın organlarını kendi seviyesizlikleriyle baş başa bırakacağını ifade etti.

“İlişik” ve “ilişki” kelimelerinin, Yeni Asya ile yarım asrı aşkın süredir devam eden gönül ve dava bağını tarif etmekten uzak olduğunu vurgulayan Güleçyüz, bu birlikteliğin sadece bir görev tanımından ibaret olmadığını, aksine bir inanç ve fikir birliği üzerine kurulu olduğunu söyledi.

1978 yılından bu yana yayın grubu bünyesinde birçok görev üstlendiğini hatırlatan Güleçyüz, “Biz bu camianın bir mensubu olarak bize tevdi edilen görevleri hakkıyla yerine getirmeye çalıştık. Bu mensubiyetimizi bir karar veya unvan değil, gönül bağımız ve inancımız belirler” ifadelerini kullandı.
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