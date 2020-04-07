Kazım Güleçyüz'ün anlattığı 'Hocaefendi' kim?

Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün hafta sonu yazdığı helalleşme yazısında ''tarikat ağırlıklı cemaatinin mensuplarınca “Efendi Hazretleri” diye anılan muhterem bir Hocaefendi adına önceki gün iletilen mesaj manidar ve düşündürücüydü. “Son günlerde rüyasında sürekli Peygamber Efendimizi (asm) gören Hocamız şunu söylüyor: Çok büyük bir nifak var, dualar samimiyetsiz, bu yüzden yerine ulaşmıyor. Herkes helâlleşmeli.'' mesajı sosyal medyada çokça tartışıldı.





Kazım Güleçyüz'ün rüyasını alıntıladığı kişinin Mahmut Ustaosmanoğlu olduğu anlaşılırken Güleçyüz internet üzerinden yaptığı canlı yayınla bu kişiyi ve söylediklerini detaylı anlattı.





