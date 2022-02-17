Samanyolu Haber /Gündem / KDV indirimi işe yaramadı, yumurtaya zam geldi /17 Şubat 2022 11:47

KDV indirimi işe yaramadı, yumurtaya zam geldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, KDV'deki oran yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine rağmen, yumurtaya zam gelmesi dikkat çekti.

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Cuma günü yumurtaya yapılan zamla, 30'lu paket 36 TL'den 46 TL'ye yükseldi. KDV indirimi ile birlikte, koli yumurtanın fiyatı 42.90 TL olurken, KDV indirimine rağmen fiyatı 36 TL'den 42.9 TL'ye yükselmiş oldu.

Dünya gazetesinin haberine göre, üreticiler 3 Şubat’ta yumurtayı 95 kuruştan satarken, yemin kilogram maliyeti 5 lira 21 kuruştu. 15 Şubat itibarıyla yemin kilogram maliyeti 5 lira 67 kuruşa çıkınca, üretici 1,10 kuruşa yükseltti.

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, “Tavuk yeminde kullanılan soya, ayçiçeği ve yağlı soya küspesinin fiyatının artmasından dolayı üreticiler maliyette zarardan çıkış için zam yapmak durumda kaldı. Üreticiler geçen haftalarda maliyetin altında satıyordu ve artık maliyet kıskacına girildiğinden dolayı zarardan çıkmak için geçen perşembe günü yeni fiyatlar belirlendi. Cuma günü raflara yansıyan yeni fiyat üreticinin zarardan çıkması için gerekliydi ve marketlerin kâr marjını da üstüne koyarak tüketicilere yansıtıldı” dedi.
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