Samanyolu Haber /Gündem / "KDV indirimi yetmez, dolaylı vegi kaldırılmalı" /22 Şubat 2022 22:34

"KDV indirimi yetmez, dolaylı vegi kaldırılmalı"

EMEP Giresun Temsilcisi Halit Keskin, "Dağıtım sırasında konuştuğumuz yurttaşlar, KDV indiriminin ucuzluğa neden olacağına inanmıyorlar. Bu tür ekonomi politikaların çözüm olmadığını halkımız biliyor." ifadelerini kullandı.

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Evrensel'de yer alan habere göre Emek Partisi (EMEP) üyeleri Giresun'da ekonomik krize dair broşür ve bildiri dağıtımı yaptı, verilen mesajda "KDV indirimi yetmez. Dolaylı vergiler tümden kaldırılmalı, kazançtan vergi alınmalıdır. Servet vergisi alınmalıdır" ifadeleri yer aldı.

EMEP Giresun Temsilcisi Halit Keskin, "Dağıtım sırasında konuştuğumuz yurttaşlar, KDV indiriminin ucuzluğa neden olacağına inanmıyorlar. Bu tür ekonomi politikaların çözüm olmadığını halkımız biliyor. İktidar halkın hoşnutsuzluğunu, tepkisini azaltmaya çalışıyor ancak mızrak çuvala sığmıyor. Halkın ekonomik durumu her gün kötüye gidiyor" dedi.

"SERMAYE GRUPLARI MEMNUN"

Gerekenin KDV indiriminden çok alım gücünün artırılması olduğunu belirten Keskin, "KDV indirimi sonrası dikkat edilirse ilk açıklamayı sermaye grupları yaptı. Türkiye Perakendeciler Federasyonu, TESK, TOBB, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği, Türkiye Kasaplar Federasyonları gibi sermaye grupları KDV indiriminden memnunlar. Çünkü kendi kârlarına dokunulmuyor. Ekonomik kriz dönemlerinde nedense sermaye grupları kârlarından feragat etmiyorlar. Oysa asıl olan, tüketim mallarındaki indirim, halkın alım gücünün artırılması olan ücretlerin insanca yaşanabilir bir seviyeye getirilmesi ve vergide adalettir.”

"KDV, ÖTV TÜMDEN KALDIRILMALI"

İktidarın KDV indirimiyle yetinerek sermaye lehine politika geliştirdiğini söyleyen Keskin, "İktidar attığı her adımda sermayeyi düşünüyor. Gıda ürünlerinde KDV’yi yüzde 1’e indirirken bile sermayeye dokunmuyor. Dolaylı vergilerle asıl yük halkın sırtına yüklenmektedir. KDV, ÖTV gibi dolaylı vergiler tümden kaldırılmalı, kazançtan vergi alınmalıdır. Servet vergisi olmalıdır. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınsın" dedi.
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