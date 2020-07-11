Samanyolu Haber /Gündem / Keçileri katlettirecek ihale iptal edildi /11 Temmuz 2020 17:55

Keçileri katlettirecek ihale iptal edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü’nün, Tunceli’de kutsiyet atfedilen ve “Hızır’ın davarı” olarak kabul edilen dağkeçilerini avlatmak için açtığı ihale iptal edildi.

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Cumhuriyet’in duyurduğu haber sonrası sosyal medyada #DağKeçilerineDokunma etiketiyle yurttaşlar tepkilerini dile getirmiş, Change.org sitesinde “Tunceli/Dersim’de Avcılık yasaklansın” başlığıyla imza kampanyası başlatılmıştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden ihale ile ilgili yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere dünyanın birçok ülkesinde avcılık faaliyeti yürütülmektedir. Ülkemizde de bilimsel yönden envanteri yapılmış olan yaban keçileri popülasyonu içerisinde bulunan yaşlı erkek bireylerin bir kısmının avına avcılık kapsamında izin verilmektedir.Tunceli’de bilimsel metotlarla envanteri yapılan ve 13.07.2020 tarihinde 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde ihalesi yapılması hedeflenen yaban keçisi ihalesine yönelik sosyal, inanç, kaçak avcılık, yaban keçisi popülasyonu ve güvenlik açısından yerinde inceleme yapılarak bir rapor hazırlanması uygun görülmüştür. Bu nedenle 13.07.2020 tarihinde yapılacak olan ihale iptal edilmiş olup hazırlanacak rapor sonucuna göre hareket edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı. 
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