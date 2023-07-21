Kedi sahiplerine çağrı: Çiğ tavuk vermeyin

Çevre, Gıda ve Köy İşleri Dairesi (DEFRA), verdiği demeçte, ev kedilerinin hastalığa yakalanma riskinin çok düşük olmasına rağmen, insanların yine de yabani kuşlara maruz kalmalarını sınırlamak için “makul önlemler” almaları gerektiğini söyledi.





Bu haftanın başlarında, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), evcil hayvan sahiplerini kuş gribine yakalanmamak için kedilerini içeride tutmaya ve köpekleri yürürken tasmalı tutmaya çağırdı.





Uyarı, haziran ayında Polonya’da kuş gribi testi pozitif çıkan ve bunun sonucunda dokuz kedinin ölmesiyle ortaya çıkan bir dalgayı tetikledi.





Salgının kaynağı henüz doğrulanmamış olsa da, Avrupalı sağlık şefleri kedilerin yaklaşık yarısına sahipleri tarafından yemeleri için çiğ kümes hayvanları verildiğini ve bunun virüsü kedilere bulaştırmış olabileceğini kaydetti.





EFSA yetkilileri, vakalarda kediden kediye veya kediden insana kuş gribi bulaşmasının henüz doğrulanmadığını ekledi.





Küresel kuş gribi salgını, hem yerli hem de yabani kuş popülasyonlarını mahvetti ve 67 ülkede milyonlarca ölüme neden oldu.