Samanyolu Haber /Gündem / Kefen Parası yetmedi... Saray, Merkez Bankası'nın dev kaynağına da el koyuyor /23 Ekim 2019 10:23

Kefen Parası yetmedi... Saray, Merkez Bankası'nın dev kaynağına da el koyuyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) değerleme hesabında bulunan miktarın bütçede gelir hesabına aktarılması üzerinde bir değerlendirme yaptığını söyleyen konuya yakın bir kaynak, bunun ihtiyat akçesine benzer bir düzenleme olabileceğini ve nihai karar verilmesi durumunda 100 milyar TL'ye yakın kaynağın gelecek yıl Merkez'den Hazine'ye aktarılabileceğini söyledi. Konu ile ilgili olarak Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığı yorum yapmadı.

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Bloomberg’de yer alan bir haberde “TCMB yetkililerinin bankanın değerleme hesabında bulunan miktarın gelir hesabına aktarılmasını konuştuğu öğrenildi” iddiası yer aldı. 

Bu yönde bir karar alınması durumunda , TCMB'nin, liranın yabancı paralar karşısındaki değerinin ve uluslararası piyasalarda altın fiyatlarının değişmesi sonucu aleyhte ve lehte oluşan değerleme farklarını Hazine'ye kâr payı olarak yansıtmasının önü açılmış olacak. 

Geçen aylarda Merkez Bankası’nın kötü gün parası olarak tanımlanan ‘ihtiyat akçesi’ hesabındaki 46 milyar TL Hazine’ye aktarılmıştı. 

100 MİLYAR TL’YE YAKIN BİR KAYNAK

Reuters’ın sorusunu yanıtlayan konuya yakın kaynak, “Ekonomi yönetimi tarafından değerleme hesabına yönelik çalışma ve değerlendirme birkaç aydır yapılıyor. Uygulamaya nihai karar verilirse yaklaşık 100 milyar liraya yakın bir kaynak gelecek yıl Hazine tarafından kullanılabilecek” dedi.

NİHAİ KARAR HENÜZ VERİLMEDİ’

Aynı kaynak, “Şu anda gelecek tutarın tam olarak ne kadar olduğunu söylemek zor ama yaklaşık olarak öngörülen tutar bu seviyede bulunuyor, bu düzenleme için yasal düzenleme gerekiyor. daha önce yapılan ihtiyat akçesi düzenlemesine benzer bir uygulama söz konusu olabilir. Bu konuda nihai karar henüz verilmedi.” dedi.

Bloomberg haberinde, “Bu yönde bir karar alınması durumunda, TCMB’nin, liranın yabancı paralar karşısındaki değerinin ve uluslararası piyasalarda altın fiyatlarının değişmesi sonucu aleyhte ve lehte oluşan değerleme farklarını Hazine’ye kâr payı olarak yansıtmasının önü açılmış olacak.” ifadesi yer aldı.

Konu ile ilgili olarak Merkez Bankası yorum yapmadı. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı habere ilişkin şu an yorum gerektirecek bir durum olmadığını belirtti. 
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