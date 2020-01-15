[ANALİZ] Kefen parasına rağmen rekor!

SAMANYOLUHABER | ANALİZ- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti bütçe açığında kendi rekorunu kırmaya devam ediyor.





Merkezi idare bütçesi 2019 yılı aralık ayında 30,8 milyar TL, 2019'un tamamında ise 123 milyar 693 milyon TL açık verdi.







CUMHURİYET TARİHİNİN AÇIK REKORU: 123,7 MİLYAR TL





Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılının aralık ve ocak-aralık dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Bütçe 2019’da 123,7 milyar TL açık verdi.





2019 yılı aralık ayında bütçe gelirleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,1 artarak 73,3 milyar liraya yükseldi. Bütçe giderleri yüzde 21,8 artışla 104,1 milyar liraya çıktı.





Bütçe açığı 2019 yılında 2018'e kıyasla yüzde 69,9 artarak 123,7 milyar liraya çıktı.







Bütçe gelirleri 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 15,5 artarak 875,8 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 20,3 yükselerek 999,5 milyar lira oldu.





2018 yılı ocak-aralık döneminde 72,8 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı ocak-aralık döneminde 123,7 milyar TL açık verdi.







ANA PARA ÖDEMESİ YAPILAMAYACAK, BORÇ BORÇLA ÖDENECEK!





2018 yılı ocak-aralık döneminde 1,1 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2019 yılı ocak-aralık döneminde 23,8 milyar TL faiz dışı açık verildi.





Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 2001 krizinden sonra imzalanan anlaşmaya göre faiz ödemleri haricindeki bütçe kalemlerinden yapılacak tasarruflar faiz dışı fazla kaleminde biriktiriliyor.





Böylece borç ana para ödemesi mümkün olabiliyor.





Ancak AKP bütçe disiplinini ortadan kaldırdığı için hem açık büyüyor hem de faiz dışı fazla kaleminde ilave kaynak tesis edilemiyor. Bu yüzden borçlar faiz ödeme pahasına borçla çevriliyor.





MERKEZ BANKASI'NIN 85 MİLYAR TL TAKVİYESİ DE YETMEDİ!





2019'da faiz ödemesi 120 milyar TL'ye yaklaştı. 2020'de ise 144 milyar TL faiz ödemesi için tahsis edildi.





Hükümet "kefen parası" diye bilinen ve Merkez Bankası'nda muhafaza edelin 47 milyar TL ihtiyat akçesini de harcadı.





Kefen parası ile sınırlı değil bütçeye aktarılan para. 38 milyar TL temettü (kâr payı) takviyesi de ilave edildiğinde damat Albayrak'ın bütçe fiyaskosunun büyüklüğü gözler önüne seriyor.





Bir başka ifadeyle AKP hükümetinin 2019 yılı bütçe açığı gerçekte 200 milyar TL'den fazla.