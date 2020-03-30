Kefen parasını yediler, şimdi halktan yardım istediler

Amerika Birleşik Devletleri'nden Almanya'ya kadar pek çok ülke vatandaşını ve şirketlerini kurtarmak için trilyonlarca dolarlık yardım paketleri açıklarken, Türkiye'de hükümet halktan yardım istedi.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ölümcül Koronavirüs salgınına karşı "Milli Dayanışma Kampanyası" başlattıklarını söyledi: "Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum."





Tele-konferans yöntemiyle düzenlenen kabine toplantısının akabinde açıklama yapan Erdoğan, iş insanları ve hayırseverleri kampanyaya destek olmaya çağırdı.





Erdoğan, "Amacımız, yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere, alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır." ifadesini kullandı.





ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:





*Maskeden tanı kitine ve bağışıklık sistemini güçlendirecek ilaçlara kadar tüm ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayabiliyoruz.







*Hastanelerimize 24 milyon cerrahi maske, 3 milyonun üzerinde N95 maske, 1 milyonun üzerinde koruyucu tulum ve gözlük dağıttık. Bu malzemelerin üretimini daha da artıracağız.





*600 yataklı Okmeydanı hastanemiz bugün itibarıyla hizmet vermeye başladı. Burayı daha önce eğitim ve araştırma hastanesi olarak planlamıştık. 'Biz bunu süratle şehir hastanesine dönüştürelim' dedik.





Saray'dan çıkmama kararı alan Erdoğan, Koronavirüs salgını sebebiyle bakanlar kurulu toplantısını video-konferansla yapıyor.





GIDA SIKINTIMIZ YOK, KENDİ KENDİMİZE YETİYORUZ







*Gıda konusunda da hiçbir sıkıntımız yok. Türkiye temel gıdaları kendisi ürettiği için, ihtiyacımızı karşılayacak düzeydedir.



*Hububat ve sebze başta olmak üzere hemen tüm tarım ürünlerinin üretiminde kendi kendimize yeterlilik oranımız yüzde 100'ün üzerindedir.





*Sağlık kuruluşlarımızın ve personel araç gereçlerinin Covid-19 hastalığına mücadelede kullanırsak salgında başarılı olabiliriz.







*Bu tür durumlarda sağlık kuruluşları salgın merkezine dönüşebiliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın acil durum dışında hastanelere gitmemesi gerektiğini söylüyorum.





“ŞEHİR İÇİ ULAŞIMI SINIRLANDIRABİLİRİZ”





*Sokakta hareketliliği büyük ölçüde azalttık. Son olarak kara, hava ve deniz yollarıyla olan şehirler arası ulaşımı sınırlandırdık. Gerekirse şehir içi ulaşımda da benzer kararları uygulayabiliriz.





*Burada en önemli hassasiyetimiz, temel ihtiyaç maddelerinin arzında sürekliliği sağlamak ve üretimin kesintisiz sürmesini temin etmektedir.





*Türkiye her hal ve şart altında üretime devam etmek ve şartları sağlamak zorunda olan bir ülkedir.





“ZEKÂTLARINI RAMAZAN AYINDA DAĞITMAYI DÜŞÜNENLER KAMPANYAYA BAĞIŞ YAPSIN”





*Kampanya için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından bir yardım hesabı açıldı. Ayrıca kısa mesaj numaraları üzerinden de bağış yapılabilecek.







*Her ilimizde ve ilçemizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı belirleyip, bu yardımları kendilerine sunacağız.







*Biraz önceki toplantımızda bakan arkadaşlarımız da aynı şekilde bu ayki maaşlarını kampanyaya bağışlama kararı aldı.





*Meclis'teki tüm milletvekillerimizi, tüm partilerimizin teşkilatlarını, tüm belediye başkanlarımızı, bürokratlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyoruz.





*Tabii en büyük katkıyı da iş adamlarımızdan, hayırseverlerimizden bekliyoruz. Zekâtlarını Ramazan ayında dağıtmayı düşünen vatandaşlarımız da bu kampanyaya katılarak, hayır yarışında yerlerini alabilirler.