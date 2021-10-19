Samanyolu Haber /Gündem / "Kefenli liderin, kefenli askeri olmaya ant içtik" /19 Ekim 2021 18:31

"Kefenli liderin, kefenli askeri olmaya ant içtik"

Osmanlı Ocakları Eskişelir İl Başkanı Esat Demirtaş'tan dikkat çeken 2023 açıklaması geldi. Sosyal medyada 200 bin kişilik trol ordusu kurduklarını itiraf eden Demirtaş, "Kefenli liderin kefenli askeri olmaya ant içtik” ifadelerini kullandı.

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Osmanlı Ocakları Eskişehir İl Başkanı Esat Demirtaş, sosyal medyada 200 bin kişilik bir trol orduları olduğunu açıkladı. Demirtaş, katıldığı bir programda “Sosyal medyada 200 bin kişilik ordumuz var. Sizin bilmediğiniz bir sosyal medya savaşı veriyoruz biz. Oranın da yönetimindeyim ben. Orayı biz yönetiyoruz artık, herkesin elinden aldık. Ne mücadelesi veriyoruz biliyor musunuz? 2023 mücadelesi veriyoruz. O günü almalıyız çünkü. O gün bizim günümüz ve Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar bu davanın başına getirmeye, ümmetin başına getirmeye, onu lider yapmaya ve devletimizle olan Devlet Bahçeli ile beraber bu ülkeyi tekrar yönetmek için yönettirmek için onların önünde bir ordu olmaya, kefenli liderin kefenli askeri olmaya ant içtik.” ifadelerini kullandı.
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