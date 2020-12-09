Samanyolu Haber /Gündem / 'Kehf Süresi'nden önemli mesajlar /09 Aralık 2020 18:14

'Kehf Süresi'nden önemli mesajlar

Fethullah Gülen Hocaefendi, 'Herkul.org' internet sitesinde yayınlanan son Bamteli sohbetinin son kısmında yayınlanan klipte Hocaefendi, “Kur’ân’dan İdrake Yansıyanlar“ kitabından bir bölüm okudu.

“Kur’ân’dan İdrake Yansıyanlar“

Sohbetin sonundaki klipte muhterem Hocaefendi’nin okuduğu yazı; “Kur’ân’dan İdrake Yansıyanlar“ kitabından, “Kehf, 18/13-14” ile ilgili bölümün sonu:

Evet, insanın bazı ledünnî hitaplara mazhar olabilmesi, ilhamlarla şahlanabilmesi ve semavî vâridâta açık hâle gelebilmesi için bir mağara dönemine ihtiyacı vardır.
Meselenin böyle önemli mesaj yönü alındıktan sonra, Kitap ve Sünnet-i sahihada söz konusu edilmeyen hususlara dalarak 
vadilerinde dolaşmak; Ashâb-ı Kehf’e mağara tayin etmek, bölge belirlemek, onları ve kavimlerini tazyik eden zalim hükümdarların isminden söz etmek nefse çerez birer bilgi kırıntısından ibarettir ve ruha, iman, mârifet, muhabbet ve zevk-i ruhanî adına bir şey vermemektedir.



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