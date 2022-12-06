Samanyolu Haber /Sağlık / Kek ve börek türü yiyecekler bunama riskini artırıyor /06 Aralık 2022 12:47

Kek ve börek türü yiyecekler bunama riskini artırıyor

Yapılan bilimsel bir araştırma, şeker içeren gıdalardan oluşan bir beslenme tarzının bunamaya yol açabileceğini ortaya koydu.

SHABER3.COM

Brezilya’daki Sao Paulo Üniversitesi’nde 10.000’den fazla kişiyle yapılan araştırmada, çok fazla sağlıksız atıştırmalık yemenin beyin gücünü nasıl etkilediği incelendi.

Daily Mail’de yer alan habere göre, en sağlıksız atıştırmalıkları tüketen orta yaşlı yetişkinlerde bilişsel gerilemenin %28 oranında arttığı ortaya çıktı.

Şekerli yiyecekler tarafından artırıldığı düşünülen sitokinlerin bunamayı artıran hızlı oranın arkasında olabileceğini öne süren araştırmacılar beyaz un içeren kek, börek, poğaça gibi yiyeceklerin de tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini kaydettiler.

SAĞLIKLI SEÇENEKLERE DÖNÜLMELİ

JAMA Neurology’de yayınlanan araştırma, 2008’den 2019’a kadar 10.775 kamu görevlisinde bilişsel gerileme oranlarını izledi. Katılımcılar 35 ile 74 yaşları arasındaydılar ve zihinsel yetilerinin nasıl değiştiğini görmek için birçok kez teste tabi tutuldular.

Ultra işlenmiş gıdalar, daha az işlenmiş gıdalarla karşılaştırıldığında genellikle daha yüksek şeker, tuz ve doymuş yağ içeriğine sahiptir. Önceki çalışmalar da, aşırı işlenmiş gıdaların sağlıklı seçeneklerle değiştirilmesinin “bunama riskini azaltabileceğini” göstermişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kek ve börek türü yiyecekler bunama riskini artırıyor Sonraki Haber >>

İYİ Partili vekil, aynı ürünlere bir yıl sonra iki kat para ödedi

İYİ Partili vekil, aynı ürünlere bir yıl sonra iki kat para ödedi

Erdoğan ve Bahçeli'nin sözlerini talimat bildiler, camı çerçeveyi indirdiler

Erdoğan ve Bahçeli'nin sözlerini talimat bildiler, camı çerçeveyi indirdiler

Tramvay İETT otobüsüne çarptı, çok sayıda yaralı var

Tramvay İETT otobüsüne çarptı, çok sayıda yaralı var

Semeru Yanardağı faaliyete geçti, tahliyeler başladı

Semeru Yanardağı faaliyete geçti, tahliyeler başladı

Güzel İnsanlar Güzel Atlara Binerek Gidiyorlar

Güzel İnsanlar Güzel Atlara Binerek Gidiyorlar

Holigan Faslı taraftarların sosyal yardımları kesilebilir

Holigan Faslı taraftarların sosyal yardımları kesilebilir

Pentagon Sır gibi sakladığı nükleer hayalet uçağı tanıtı: B-21 Raider

Pentagon Sır gibi sakladığı nükleer hayalet uçağı tanıtı: B-21 Raider

Otobotlar ve Maximallar omuz omuza!

Otobotlar ve Maximallar omuz omuza!

Enes Kanter Freedom’a bir ödül daha

Enes Kanter Freedom’a bir ödül daha

Hakan Şükür'ün adını zikreden spikeri devre arasında aldılar

Hakan Şükür'ün adını zikreden spikeri devre arasında aldılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:14:29