"Kelbecer bölgesindeki mevzilere ateş açıldı"

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni askeri birliklerin dün sınırdaki Kelbecer bölgesi yönünde Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermeni Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin dün sınırdaki Kelbecer bölgesi yönünde Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açtığı belirtildi.
Açıklamada, “9 Mayıs akşamı Basargeçer bölgesindeki Azizli yerleşimi istikametinde bulunan Ermenistan silahlı kuvvetleri, Kelbecer bölgesindeki Yukarı Ayrım yerleşimi yönünde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine periyodik olarak ateş açtı” ifadelerine yer verildi.
Azerbaycan birliklerinin karşı önlemler aldığına dikkat çekilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun personel ya da teçhizat kaybına uğramadığı kaydedildi.