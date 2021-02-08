Samanyolu Haber /Gündem / Kelebekler Vadisi'ndeki selfie kazasıyla ilgili korkunç iddia.. /08 Şubat 2021 18:44

Kelebekler Vadisi'ndeki selfie kazasıyla ilgili korkunç iddia..

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek karnındaki 7 aylık bebeğiyle ölen kadının tutuklanan eşi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Muğla'nın Fethiye ilçesi sınırlarında bulunan Kelebekler Vadisi'nde 19 Haziran 2018’de fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşen 7 aylık hamile Semra Aysal’ın ölümünün ardından soruşturma başlatıldı. Toplanan delillerin ardından Aysal’ın kocası H.A. eşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

H.A hakkında kasten öldürme, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, tasarlayarak öldürme, eşi kasten öldürme, gebe olduğu bilenen kadını öldürme suçlarında hazırlanan iddianame Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Olayın ayrıntıları anlatılan iddianamede, çiftin evliliklerinden sonra maddi sıkıntı yaşadıkları ve H.A.’nın eşi adına birçok kredi kartı kullandığı belirtildi. H.A.'nın eşi Semra Aysal'i öldürmeyi planladığı belirtilen iddianamede şu ifadeler yer aldı:

"Bu plan doğrultusunda öncelikle tek lehdarı kendisi olacak şekilde eşi adına 400 bin lira teminat bedelli ferdi kaza sigortası yaptırdığı sonrasında tatil bahanesiyle geldikleri Fethiye'de 7 aylık hamile eşini Kelebekler Vadisi yamacına götürdüğü orada 3 saat kadar oturdukları şüphelinin bu arada ortalığın tenha olduğu bir anı beklediği bu anı yakaladığı anda da eşini uçurumdan aşağıya iteklemek suretiyle kasten öldürüldüğü anlaşılmaktadır."
H.A.'nın olayın ardından kısa bir süre içerisinde 400 bin lirayı almak için sigorta şirketine gittiği belirtilen iddianamede soruşturma nedeniyle H.A’nın başvurusunun kabul edilmediği kaydedildi.

'Eşimi ben ittirmedim'
Geçtiğimiz ay hakim karşısına çıkarılan H.A. ifadesinde tatil için Fethiye'ye geldiklerini ve fotoğraf çekilmek için Kelebekler Vadisine gittiklerini anlatan H.A. ise mahkemede "Kuracağımız işle ilgili konuştuk. Birkaç fotoğraf çektik ve eşim telefonu çantasına koydu. Benden telefonu istedi. Ben de yerimden kalktım. Bir iki adım ilerideki çantasından telefonunu aldığım esnada arkamdan eşimin çığlığını duydum. Geri döndüğümde eşim yoktu. Uçurumdan aşağı baktım sağa sola koşturdum. Eşimi ben ittirmedim" diye ifade verdiği öğrenildi.
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