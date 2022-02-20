Kelepçeledikleri Migros işçilerinin görüntüleri Emniyet'i derinden üzmüş!

İstanbul emniyeti Migros çalışanlarının eyleminden basına yansıyan 'elleri kelepçeli ve ağlayan işçi' görüntüsü ve eleştiriler üzerine açıklama yaptı.





Yüzde 8’lik zamma itiraz ettiği için işten çıkarılan Migros Esenyurt depo işçileri, 18 Şubat’ta patron Tuncay Özilhan’ın evinin önüne giderek seslerini duyurmaya çalışmıştı. Birçoğu gözaltına alınmıştı. Ellerine plastik kelepçe takılıp polis otobüsüne bindirilen bir işçinin ağlaması geniş yankı bulmuştu.





Eleştiriler üzerine emniyet bir açıklama yaptı. Açıklamada eylemin yasada belirtilen sınırlar dışına çıktığı ve bu sebeple müdahele etmek mecburiyetinde kalındığı belirtildi. Eleştirilere sebep olan 'kelepçeli görüntü için ise "Bizleri de derinden üzmüştür" denildi ve inceleme başlatıldığı belirtildi.





Açıklamada şunlar kaydedildi:





“Tüm uyarı ve ikazlar sonucunda geç saatlere kadar eylemlerine devam edeceklerini ifade eden gruba, konunun 2911 sayılı kanunda tanımını bulan izinsiz toplanmaya dönüştüğü bildirilmesine rağmen olumlu yanıt alınamamıştır. Yapılan müzakere çabalarından sonuç alınamaması üzerine ses yayın araçlarıyla ikazlar yenilenmiş, uzun bir süre beklenmiş ve saat 15:45 sıralarında uyarı ve ikazlara aldırmadan eylemlerine ısrarla devam eden 68 şahıs yakalanmış, direniş gösteren şahısların bir kısmının yakalanma işlemi kelepçelenmek suretiyle gerçekleşmiştir. Büyük bir hassasiyetle takip ettiğimiz ve gerekli müsamahayı göstermeye çalıştığımız bu süreç içerisinde basına yansıyan kelepçeli görüntüler bizleri de derinden üzmüştür. Konuyla ilgili araştırma ve inceleme yapılmaktadır. 2911 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem yapılan şahıslar ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılmıştır.”