Kemal Belgin, Fenerbahçe’nin şikesini 52 yıl sonra anlattı: Hakeme para götüren arabadaydım!

Kemal Belgin,’da katıldığı programda o günü şöyle anlattı: “Bir Fenerbahçe Galatasaray maçında da, Türkiye’nin bir numaralı hakemi o zamanlar. Dünya kupasında maç yönetmiş, ilk kırmızı kartı göstermiş dünya kupasında… Hakemimiz, Galatasaray ‘penaltı’ diye havalarda uçarken hakem böyle yaptı; ‘devam, oyna oyna!’ E hakemin bir gece evvel evine para götüren arabadayım!”Kemal Belgin’in anlatımına göre Fenerbahçe, Galatasaray derbisinden bir gece evvel hakeme para vermiş. Belgin verdiği detay'da söz konusu hakemin 'Dünya kupasında ilk kırmızı kart gösteren hakem' dediğiolduğu ileri sürülüyor. Maçın ise 1973 yılında oynandığı ve 0-0 bittiği belirtiliyor.