Kara Gazetesi'nden Elif Çakır'a bir dizi açıklamada bulunan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son 'başörtüsü' hamlesini de değerlendirdi. 'a bir dizi açıklamada bulunan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son 'başörtüsü' hamlesini de değerlendirdi.





Kılıçdaroğlu, kamuda başörtüsünün tekrar yasaklanmasının önüne geçmek adına bir kanun teklifi verceklerini ve buna AKP yönetiminden destek beklediklerini açıklamıştı.





Bu adımı yorumlayan Gül'ün ise şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:





“Uzun yıllar başörtüsü karşıtlığını kendisinin en önemli misyonu görmüş ve bundan dolayı birçok acılara sebep olmuş bir partinin bu hatasını nihayet görüp vazgeçmesi ve bunu tüm milletvekillerinin imzasıyla somutlaştırması Türkiye adına çok memnun olunacak olağanüstü bir gelişmedir. Böyle bir dönüşüme öncülük ettiği için de Kemal Beyi tebrik etmek gerekir. Partiler üstü baktığınızda ülkenin normalleşmesi herkesi sevindirmelidir.”

