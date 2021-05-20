Kemal Gülen: En küçük kardeşimizi Kenya'dan kaçırdıklarını düşünüyorum



Bilgisayar öğretmeni olan, 30'lu yaşlardaki Selahattin Gülen'in kardeşi Kemal Gülen süreci Bold Medya yayınında anlatırken devletin düşürüldüğü aciz duruma dikkat çekti. Gülen, "2007'de kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilen, ancak 2017'de tekrar açılan bir dosya sebebiyle kardeşim hakkında kırmızı bülten çıkarılmış. Kenya'ya gittiğinde burada adli makamlara sevk edilerek (kendisine denetimli serbestlik uygulanarak) dosyası Türkiye'den istenmiş. Dosyayı inceleyen Kenya makamları iadeye gerekçe olabilecek bir suçla karşılaşmadıkları için iade talebini yerine getirmemişler. Karar duruşmasından kısa bir süre önceyse yolda önü kesilen kardeşim Selahattin kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmış. Kenyalılarla görüştüğümüzde bize 'merak etmeyin ülkemize güvenin' dendi. Ancak araştırıldığında devlet makamlarının kardeşimden haberdar olmadığı ortaya çıktı. Dolayısıyla bu eylemin bir kaçırma olduğunu düşünüyorum" dedi.





Gülen ailesinden 80 kadar kişinin, sırf soy isimlerinin Gülen olmasından dolayı cezaevine atıldığını ya da hakkında arama kararı çıkarıldığını ifade eden Kemal Gülen, "9 kardeşimden biri olan, 30 yaşındaki kendi halindeki Selahattin'i kaçıracak kadar devlet acz içine düşmemeli. Hakkımızı hem Kenya hem de Uluslararası makamlar nezdinde arayacağız" şeklinde konuştu.





Tayyip Erdoğan'ın dün akşam Türkiye'ye üst düzey bir Hizmet Hareketi yöneticisinin getirileceğini söylemesinin ardından akıllara, 3 Mayıs'tan bu yana kayıp olan, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin yeğenlerinden Selahattin Gülen'in kaçırılıp Türkiye'ye götürüldüğü şüphesi geldi.