Samanyolu Haber /Gündem / Kemal Gülen ile Kamptan İftar Zamanı canlı yayında: Kaçırmayın... /09 Mart 2025 16:47

Kemal Gülen ile Kamptan İftar Zamanı canlı yayında: Kaçırmayın...

İzleyicilerinin karşısına bu yıl Kestane Kampı'ndan çıkan İftar Zamanı, Ramazan'ın 9'uncu gününde canlı yayınla ekranlarda.

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Kemal Gülen'in sunuculuğunu yaptığı program birbirinden değerli konuklarla Kestane Kampı’ndan evlerinize misafir oluyor.

Bugünün konukları,

- Prof. Adnan Aslan,

- İlahiyatçı Rıdvan Kızıltepe,

- Sanatçı Ahmet Gül,

Programda konuklarla;

- Ümit ve yeis üzerine derinlemesine bir sohbet,

- Dünya üzerinde yaşanan güzellikler ümidimizi kamçılıyor,

- Ahmet Gül’den canlı ney performansı yer alacak.

Ayrıca:

- Afganistan’da Türk okullarında okumuş genç bir kardeşimizle bağlantı,
- Basri Doğan ile Hollanda’dan çok önemli konukların da katıldığı iftar görüntüleri,

...ve tabi ki,

- Beğeniyle izlenen kuklalarımız Ramazanlık,

 Bu dolu dolu programı kaçırmayın!


I·FTAR ZAMANI her gu¨n:

Tu¨rkiye saatiyle 17:30 – MC TV ve MC YouTube kanalında
 youtube.com/@mc_tvresmi?si…

Avrupa saatiyle 16:30 – Hizmetten YouTube kanalında
youtube.com/@hizmetten?si=…

Amerika (New York) saatiyle 16:30 – Raindrops TV YouTube kanalında
 youtube.com/@raindropstv?s…
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