Kemal Gülen ile Kamptan İftar Zamanı canlı yayında: Kaçırmayın...

Kemal Gülen'in sunuculuğunu yaptığı program birbirinden değerli konuklarla Kestane Kampı’ndan evlerinize misafir oluyor.
Bugünün konukları,
- Prof. Adnan Aslan,
- İlahiyatçı Rıdvan Kızıltepe,
- Sanatçı Ahmet Gül,
Programda konuklarla;
- Ümit ve yeis üzerine derinlemesine bir sohbet,
- Dünya üzerinde yaşanan güzellikler ümidimizi kamçılıyor,
- Ahmet Gül’den canlı ney performansı yer alacak.
Ayrıca:
- Afganistan’da Türk okullarında okumuş genç bir kardeşimizle bağlantı,
- Basri Doğan ile Hollanda’dan çok önemli konukların da katıldığı iftar görüntüleri,
...ve tabi ki,
- Beğeniyle izlenen kuklalarımız Ramazanlık,
Bu dolu dolu programı kaçırmayın!
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