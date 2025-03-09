Kemal Gülen ile Kamptan İftar Zamanı canlı yayında: Kaçırmayın...





Kemal Gülen'in sunuculuğunu yaptığı program birbirinden değerli konuklarla Kestane Kampı’ndan evlerinize misafir oluyor.

Bugünün konukları,







Programda konuklarla;











- Dünya üzerinde yaşanan güzellikler ümidimizi kamçılıyor,





I·FTAR ZAMANI her gu¨n:





Amerika (New York) saatiyle 16:30 – Raindrops TV YouTube kanalında



- Prof. Adnan Aslan,- İlahiyatçı Rıdvan Kızıltepe,- Sanatçı Ahmet Gül,- Ümit ve yeis üzerine derinlemesine bir sohbet,- Ahmet Gül’den canlı ney performansı yer alacak.Ayrıca:- Afganistan’da Türk okullarında okumuş genç bir kardeşimizle bağlantı,- Basri Doğan ile Hollanda’dan çok önemli konukların da katıldığı iftar görüntüleri,...ve tabi ki,- Beğeniyle izlenen kuklalarımız Ramazanlık,Bu dolu dolu programı kaçırmayın!Tu¨rkiye saatiyle 17:30 – MC TV ve MC YouTube kanalındaAvrupa saatiyle 16:30 – Hizmetten YouTube kanalında