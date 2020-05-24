Samanyolu Haber /Gündem / Kemal Gülen’in sunumu ile Yeniden Bayram ÖZEL /24 Mayıs 2020 16:19

Kemal Gülen’in sunumu ile Yeniden Bayram ÖZEL

Kemal Gülen’in sunacağı Bayram özel programında Türkçe Olimpiyatları öğrencileri en güzel türküler ile ekranlarda olacak.

Kemal Gülen’in sunumu ile Yeniden Bayram ÖZEL

Sunucu Kemal Gülen Prof. Dr. Suat Yıldırım ve Naci Tosun, Mehmet Ali Uludağ ve Tülay Açıkkollu’na bayram ziyareti yapacak. 

Yunanistan, Tayland, Finlandiya, Tanzanya ve G Afrika’ya online bayram ziyaretinde bulunulacak. Sunucu Kemal Gülen bayram ziyaretçilerini de ekranda misafir edecek. Asım Yıldırım, Mesut Baran, G. Afrikalı Öğretmen Nicholas ve eşi Büşra Hanım, Tanzanya, Almanya ve Nijerya’dan gelecek misafirlerini ekranlarda ağırlayacak. 

Programda özel klipler ve seyirciden gelen  bayram mesajları da yer alacak. Yeniden Bayram programı  MCEU  Tv’den canlı olarak yayınlanacak. Program ayrıca YouTube'tan da  TR7/24 kanalından canlı yayınlanacak  

Yayın Saatleri:
İSTANBUL 18:00
FRANKFURT 17:00
LONDRA 16:00
TORONTO 11:00
NEWYORK 11:00
CHİCAGO 10:00
SAN FRANCISCO 8:00


Dünyanın farklı bölgelerinde bayram nasıl geçiyor canlı bağlantılar, Sizlerden gelenler, Canlı Performanslar, Dolu dolu bir bayram programı.

MC TV Uydu frekans bilgileri

Hotbird 13° E
Alış Frekansı: 11.054 MHz
Polarizasyon :Horizontal (H)
Symbol Rate :27500
FEC Rate: 5/6

Hotbird uydusu üzerinden yayın yapan MC TV'nin yayını www.mceu.tv web sitesinden ve Youtube kanalından da canlı olarak izlenebiliyor. MC TV You Tube Kanalı

Hotbird uydusu üzerinden yayın yapan ve mceu.tv internet adresinden canlı olarak seyredilebilen kanala aynı zamanda Youtube üzerinden de erişmek mümkün. 


MC EU TV yayınına cep telefonunuzdan iOS ve Android uygulamalarını indirerek de ulaşabilirsiniz
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Kemal Gülen’in sunumu ile Yeniden Bayram ÖZEL

Kemal Gülen’in sunumu ile Yeniden Bayram ÖZEL

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