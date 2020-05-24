Kemal Gülen’in sunumu ile Yeniden Bayram ÖZEL

Sunucu Kemal Gülen Prof. Dr. Suat Yıldırım ve Naci Tosun, Mehmet Ali Uludağ ve Tülay Açıkkollu’na bayram ziyareti yapacak.





Yunanistan, Tayland, Finlandiya, Tanzanya ve G Afrika’ya online bayram ziyaretinde bulunulacak. Sunucu Kemal Gülen bayram ziyaretçilerini de ekranda misafir edecek. Asım Yıldırım, Mesut Baran, G. Afrikalı Öğretmen Nicholas ve eşi Büşra Hanım, Tanzanya, Almanya ve Nijerya’dan gelecek misafirlerini ekranlarda ağırlayacak.





Programda özel klipler ve seyirciden gelen bayram mesajları da yer alacak. Yeniden Bayram programı MCEU Tv’den canlı olarak yayınlanacak. Program ayrıca YouTube'tan da TR7/24 kanalından canlı yayınlanacak





Yayın Saatleri:

İSTANBUL 18:00

FRANKFURT 17:00

LONDRA 16:00

TORONTO 11:00

NEWYORK 11:00

CHİCAGO 10:00

SAN FRANCISCO 8:00









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