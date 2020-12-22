Kemal Kılıçdaroğlu’dan ‘çıplak arama’ çağrısı: Kanun ile kaldıralım

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çıplak arama dayatmasına Meclis’teki grup toplantısında tepki gösterdi. Daha önce çıplak aramanın kaldırılması için CHP’nin verdiği kanun teklifini AKP’nin reddettiğini açıklayan Kılıçdaroğlu iktidara seslenerek “Oturup “Siz bir kanun teklifi hazırlayın. Getirin biz destek vereceğiz. Bu kadar açık, bu kadar net söylüyorum.” dedi.





SİZİN KIZINIZ, EVLADINIZ OLSA…

Uzun süredir devam eden çıplak arama dayatması, cemaat operasyonları kapsamında Uşak’ta 30 üniversite öğrencisi kadının çıplak olarak aranmasının ifşa edilmesiyle gündeme gelmişti. Kılıçdaroğlu grup toplantısında AKP seçmenine seslenerek “Sizin kızınız, sizin evladınız böyle bir muameleye tabi tutulduğunda acaba tepki gösterir misiniz? Evet tepki gösterirsiniz. Doğru mu? Asla doğru değil. Üniversite öğrencileri bunlar. Hangi gerekçe ile çırılçıplak soyup arıyorsunuz?” dedi.





“ÇIPLAK ARAMA YILLARDIR VAR”

CHP lideri skandalı gündeme taşıyan HDP milletvekili Ömer Gergerlioğlu’na destek verirken, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in inkar politikasını eleştirdi. Uygulamanın kanuni bir dayanaktan yoksun olduğunun altını da çizen Kemal Kılıçdaroğlu “Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu dile getirdi. Bunun tamamen yanlış ve yalan olduğu ifade edildi. Ve gerçek olduğu çıktı ortaya. Sayın Özlem Zengin AK Parti Grup Başkanvekili! “Türkiye’de çıplak arama olduğuna asla inanmıyorum” diyor. “Yok böyle bir şey.” Oysa var. Üstelik yıllardır var. Kız çocuklarını, kadınları çırılçıplak soyup arıyorsunuz. Ne ile yapmışsınız bunu? Yönetmelikle yapmışsınız.” İfadesini kullandı.





CHP’DEN ÇIPLAK ARAMA İÇİN YASA ÇAĞRISI

Kılıçdaroğlu CHP’nin daha önce çıplak aramayı kaldırmak için verdiği kanun teklifinin AKP tarafından reddedildiğini söyledi. Ardından da AKP’ye seslenerek “Bu yönetmeliğin kaldırılması için 50 sefer çaba harcadık. Meclis araştırması istedik. Ama kabul etmediler. Şimdi siz bu hareketinizle, kız çocuklarını, üniversitedeki kız çocuklarını kazanacağınızı mı düşünüyorsunuz? Adalet sağladığınızı mı düşünüyorsunuz? Eğer çıplak aramayı kaldırırlarsa biz her türlü desteği vermeye hazırız. Bu konuda bir kanun teklifi verdik ama bu teklif reddedildi. Olabilir. “CHP vermiştir, reddedeceğiz” diye. O zaman oturup siz bir kanun teklifi hazırlayın. Getirin biz destek vereceğiz. Bu kadar açık, bu kadar net söylüyorum.” dedi.