Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye ziyaret /20 Mart 2023 11:26

Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye ziyaret

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan'ı ziyaret etti.

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün, HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile görüşüyor.

Kılıçdaroğlu, saat 12.00'de HDP Meclis Grubu'na geldi. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti.

Kılıçdaroğlu'nun, 18 Mart Cumartesi günü HDP'yi ziyareti ileri bir tarihe ertelenmişti.

HDP'li bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, "Sel felaketi nedeniyle Eş Başkanlarımız sahada, oluşan program yoğunluğu nedeniyle talep bizden gitti" denilmişti.
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