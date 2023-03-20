Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye ziyaret

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün, HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile görüşüyor.





Kılıçdaroğlu, saat 12.00'de HDP Meclis Grubu'na geldi. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti.



