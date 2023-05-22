Sözcü'de yer alan habere göre iki gün önce bir araya gelen Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün saat 18.30’da Ankara’da tekrar bir görüşme gerçekleştirdi.



Kılıçdaroğlu ve Özdağ buluşmasının Sinan Oğan'ın hangi ittifakı destekleyeceğini açıkladığı saatten sonra yapılacak olması dikkati çekti.



İKİ LİDER ANLAŞTI



Edinilen bilgilere göre, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ anlaştı. İkinci turda Zafer Partisi’nin Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceği öğrenildi.



İki ismin gerçekleştirdiği toplantıda ortak metin üzerinden çalışıldığı da belirtildi.



Ümit Özdağ, yarın saat 11.00’de Zafer Partisi Genel Merkezi’nde partisinin destek açıklamasını yapacak.



ÖZDAĞ BUGÜN AKP İLE GÖRÜŞTÜ



Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün öğlen partisinin genel merkezinde AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile görüştü.



Kurtulmuş “Oldukça verimli bir görüşme yaptık” derken, ev sahibi Ümit Özdağ ise “Faydalı bir görüşme oldu. Arkadaşlarımızla bu görüşmenin sonuçları konusunda bir değerlendirmeyi divanda yapacağız. Numan Bey de sanırım bazı değerlendirmeler yapacak, daha sonra sonuçları tekrar değerlendirme imkanımız olacak” değerlendirmesini yapmıştı.



Kılıçdaroğlu ise bugün ATA İttifakı’nın eski bileşenlerinden Adalet Partisi’nin Genel Başkanı Vecdet Öz’ü ziyaret etti.