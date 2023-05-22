Samanyolu Haber /Politika / Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ anlaştı /22 Mayıs 2023 19:24

Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ anlaştı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Ankara'da bir araya geldi. Toplantı yapan iki liderin anlaştığı ve ikinci turda Zafer Partisi'nin Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği öğrenildi.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre iki gün önce bir araya gelen Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün saat 18.30’da Ankara’da tekrar bir görüşme gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu ve Özdağ buluşmasının Sinan Oğan'ın hangi ittifakı destekleyeceğini açıkladığı saatten sonra yapılacak olması dikkati çekti.

İKİ LİDER ANLAŞTI

Edinilen bilgilere göre, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ anlaştı. İkinci turda Zafer Partisi’nin Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceği öğrenildi.

İki ismin gerçekleştirdiği toplantıda ortak metin üzerinden çalışıldığı da belirtildi.

Ümit Özdağ, yarın saat 11.00’de Zafer Partisi Genel Merkezi’nde partisinin destek açıklamasını yapacak.

ÖZDAĞ BUGÜN AKP İLE GÖRÜŞTÜ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün öğlen partisinin genel merkezinde AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile görüştü.

Kurtulmuş “Oldukça verimli bir görüşme yaptık” derken, ev sahibi Ümit Özdağ ise “Faydalı bir görüşme oldu. Arkadaşlarımızla bu görüşmenin sonuçları konusunda bir değerlendirmeyi divanda yapacağız. Numan Bey de sanırım bazı değerlendirmeler yapacak, daha sonra sonuçları tekrar değerlendirme imkanımız olacak” değerlendirmesini yapmıştı.

Kılıçdaroğlu ise bugün ATA İttifakı’nın eski bileşenlerinden Adalet Partisi’nin Genel Başkanı Vecdet Öz’ü ziyaret etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ anlaştı Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:38:15