Samanyolu Haber /Politika / Kemal Kılıçdaroğlu kararına Özgür Özel'den sert tepki /16 Ekim 2024 19:06

Kemal Kılıçdaroğlu kararına Özgür Özel'den sert tepki

İstanbul 48.Asliye Ceza Mahkemesi’nin CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun zorla getirilme kararına CHP lideri Özgür Özel'den tepki geldi. Özel, "Önceki Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bugün verilen zorla getirme kararı, hukuki olmadığı gibi, siyasallaştırılmış yargının gözdağı verme çabasıdır. Partimiz bu çabalara karşı bir ve bütün olarak dimdik ayaktadır." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’ın şikayeti üzerine açılan davada CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zorla getirilmesine karar verildi.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in yetkilendirmesi ile duruşmaya katılan Avukat Uğur Çelik ise “Müvekkilimizin ikametgahı Ankara’dır. Talimatları Ankara’ya yazın” talebinde bulundu. Avukat Mustafa Doğan İnal’ın avukatı Furkan Keskin, mahkemeden “Kılıçdaroğlu’nun zorla getirilmesi”ni talep etti. İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi bu talebi yerinde bularak “Sanığın zorla getirilmesi”ne karar verdi.

ÖZEL'DEN TEPKİ GELDİ

CHP lideri Özgür Özel, "Önceki Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bugün verilen zorla getirme kararı, hukuki olmadığı gibi, siyasallaştırılmış yargının gözdağı verme çabasıdır. Partimiz bu çabalara karşı bir ve bütün olarak dimdik ayaktadır."
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