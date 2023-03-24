





Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoglu ise "KHK mağdurlarının haklarınıiade etmek, bir siyasetçi olarak boynumuzun borcudur." dedi. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu "KHK mağdurları bitsin istiyorsanız bana oy vereceksiniz" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sözleri gündem olurken Kılıçdaroğlu KHK vaadi verdi mi ve Kemal Kılıçdaroğlu KHK için ne dedi merak edildi.