Samanyolu Haber /Gündem / Kemal Kılıçdaroğlu KHK için ne dedi? /24 Mart 2023 01:28

Kemal Kılıçdaroğlu KHK için ne dedi?

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu "KHK mağdurları bitsin istiyorsanız bana oy vereceksiniz" dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sözleri gündem olurken Kılıçdaroğlu KHK vaadi verdi mi ve Kemal Kılıçdaroğlu KHK için ne dedi merak edildi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu "KHK mağdurları bitsin istiyorsanız bana oy vereceksiniz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoglu ise "KHK mağdurlarının haklarınıiade etmek, bir siyasetçi olarak boynumuzun borcudur." dedi.
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