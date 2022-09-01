Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘çapulcu’ tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da eğitimde yaşanan sorunlar üzerine basın açıklaması yapmak isteyen özel okul öğretmenleri için “Türkiye'ye dair elle tutulur projeleri olmayanların boykot çağrısı, öğretmenlerimizi siyasi malzeme olarak kullanmayı amaçlayan art niyetli bir girişimdir. Bırakın artık bu boykotu moykotu, nedir bunlar? Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım. Siz eğitim, öğretimin mimarı mısınız yoksa sokaklarda, caddelerde çapulcu olarak dolaşanlar mısınız?” ifadelerini kullanmıştı…





CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın öğretmenlerle ilgili sözlerine tepki gösterdi.





Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:





*Erdoğan, öğretmenlere çapulcu mu dedin sen? Öğretmenler hemen birleşin, hemen! Bu sınava girerseniz, iflah olmazsınız.





*Dövüyorlar yahu sizi, geldikleri seviye bu. “Alın bunu” seviyesi. Bunlar size hiçbir şey vermez. Sınava girmeyin, Bay Kemal bu sorunu çözecek. Az kaldı. Sabır.