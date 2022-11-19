Samanyolu Haber /Gündem / Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi vefat etti /19 Kasım 2022 13:41

Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi vefat etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Ekim ayında karaciğer yetmezliği teşhisiyle Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Celal Kılıçdaroğlu’nu, CHP lideri burada ziyaret etmişti.

Cemal Kılıçdaroğlu’nun cenaze törenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ÇOCUKLARI VASİ İSTEMİŞTİ

Celal Kılıçdaroğlu’nun çocukları, babalarının ruhsal sorunları var direyerek mahkemeye başvurmuş ve vasi tayin edilmesini istemişti.

BENİ KANDIRDILAR DEMİŞTİ

Twitter’daki “Celal Kılıçdaroğlu” isimli hesabın kullanıcısına yönelik olarak dava açılmıştı. Davada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu savunma yapmış ve kendisinin hiçbir sosyal medya hesabı olmadığını söylemişti. Celal Kılıçdaroğlu ifadesinde söz konusu paylaşımları kendisinin yapmadığını belirterek sosyal paylaşım sitesinde hesap açan ve resmini kullanan şahıslardan şikayetçi olduğunu söylemişti.

Havuz medyası tarafından CHP liderine karşı kullanılan Celal Kılıçdaroğlu, ‘Beni ev, para, araba vereceğiz diyerek kandırdılar’ demişti.
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