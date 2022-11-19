Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi vefat etti





ÇOCUKLARI VASİ İSTEMİŞTİ

Ekim ayında karaciğer yetmezliği teşhisiyle Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Celal Kılıçdaroğlu’nu, CHP lideri burada ziyaret etmişti.Cemal Kılıçdaroğlu’nun cenaze törenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.Celal Kılıçdaroğlu’nun çocukları, babalarının ruhsal sorunları var direyerek mahkemeye başvurmuş ve vasi tayin edilmesini istemişti.Twitter’daki “Celal Kılıçdaroğlu” isimli hesabın kullanıcısına yönelik olarak dava açılmıştı. Davada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu savunma yapmış ve kendisinin hiçbir sosyal medya hesabı olmadığını söylemişti. Celal Kılıçdaroğlu ifadesinde söz konusu paylaşımları kendisinin yapmadığını belirterek sosyal paylaşım sitesinde hesap açan ve resmini kullanan şahıslardan şikayetçi olduğunu söylemişti.Havuz medyası tarafından CHP liderine karşı kullanılan Celal Kılıçdaroğlu, ‘Beni ev, para, araba vereceğiz diyerek kandırdılar’ demişti.