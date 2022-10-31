Samanyolu Haber /Politika / Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonucu sonrası tebrik mesajı yayınladı /31 Ekim 2022 19:35

Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonucu sonrası tebrik mesajı yayınladı

Brezilya'da seçimi mevcut başkan Bolsonaro'ya karşı kazanan Lula'ya Kılıçdaroğlu'ndan tebrik mesajı geldi.

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Brezilya'da düzenlenen seçimlerde görevdeki sağcı başkan Bolsonaro'yu geçerek yeni devlet başkanı olan solcu Lula'ya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir tebrik mesajı iletildi.

Kılıçdaroğlu kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Brezilya'da gerçekleşen devlet başkanlığı seçimlerinde, otoriter ve kutuplaştırıcı siyasi anlayışa karşı; demokrasi, sosyal adalet ve geniş ittifak siyaset anlayışı ile seçimi kazanan @LulaOficial’ı kutluyor, seçim sonuçlarının Brezilya halkına hayırlı olmasını diliyorum.


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