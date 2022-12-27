Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener bir araya geldi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki hapis cezası ve siyasi yasak kararı ile Saraçhane mitingi sonrası ilk kez bir araya geldi.



Kılıçdaroğlu’nun talebi üzerine Çankaya Belediyesi’ne ait Ahlatlıbel Tesisleri’nde yemekte buluşan iki lider, hem Altılı Masa’nın yol haritasını hem de 5 Ocak'ta yapılacak yeni zirveyi ele aldı.



Görüşmede, Altılı Masa'nın dağılması için çaba gösterenlerin hamlelerinin değerlendirildiği öğrenilirken, 6 siyasi partinin çıkaracağı Cumhurbaşkanı adayı için zamanlama konusu da görüşüldü. Ayrıca, görüşmeyle “Altılı Masa dağılır mı, liderler arasında gerginlik mi var?” söylemlerine de nokta konulmasının hedeflendiği aktarıldı.



Kılıçdaroğlu önceki gün yaptığı açıklamada Akşener ile arasında hiçbir küslük olmadığını belirtmiş, demokrasi ve güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefi ile liderlerin yoluna devam ettiğini vurgulamıştı.



ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ



İki liderin görüşmede başörtüsü konusunda AKP ve MHP'nin getirdiği anayasa değişikliğinin de ele alındığı öğrenildi. CHP, iktidarın sunduğu teklife destek vermeyeceğini açıkladı. İYİ Parti ise teklifte değişiklik yapılıp aykırı kıyafetlere kapı açacak ve toplumun bir kesimini korumasız bırakacak düzenlemenin revize edilmesi halinde destek vermeyi düşünüyor.



AKP ve MHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı değişiklik ve referandum için yeterli olmuyor. Kulislere yansıyan bilgiye göre Altılı Masa’nın başörtüsü ve kadının kıyafet özgürlüğü bağlamında yeni bir teklif hazırlayarak Meclis’e sunabileceği de belirtildi. İki lider, bu tartışmaların asıl sorun olan ekonomik krizi gölgelediği ve bu durumun iktidarın işine yaradığı görüşünü de paylaştı.



Altılı Masa, 5 Ocak 2023 Perşembe günü Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde yeniden buluşacak. Masanın gündemini ortak söylem ve hükümet programı ile güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş oluşturuyor. 6 lider, YSK'nın seçim takvimini ilan etmesinden sonra Cumhurbaşkanı adayını kamuoyuna açıklayacak.