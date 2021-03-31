Samanyolu Haber /Gündem / Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ve tehditlerde bulunan Alaattin Çakıcı'nın davasında yeni gelişme /31 Mart 2021 15:29

Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ve tehditlerde bulunan Alaattin Çakıcı'nın davasında yeni gelişme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan yayınladığı mektuplarla hakaret ve tehditlerde bulunan suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı hakkındaki dava 28 Haziran tarihine ertelendi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ve tehditlerde bulunan Çakıcı'nın duruşması görüldü. Alaattin Çakıcı'ya, ifade vermediği gerekçesiyle süre tanındı ve dava 28 Haziran tarihine ertelendi.

Cumhuriyet Savcısı, Çakıcı'nın cezalandırılması yönünde mütaala istedi. Kılıçdaroğlu'nun avukatları Celal Çelik ve Gökhan Kılıç, delillerin açık olması dolayısıyla davanın delillerin toplanmasını ve davanın uzatılmamasını istedi.

Davada, Çakıcı'nın ifadesinin alınması için süre tanınması ve 28 Haziran tarihine ertelenmesi kararı çıktı.


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